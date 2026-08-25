Na północy kraju rano utrzymują się gęste mgły, ograniczające lokalnie widzialność poniżej 200 metrów. W najbliższych godzinach powinny się stopniowo rozproszyć i w ciągu dnia nie będzie z tego powodu większych problemów. Mgły mogą jednak wrócić w nocy - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego czasu większym problemem mogą się okazać przelotne deszcze i burze.
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Pogoda spokojna, ale nie wszędzie. Burze nie znikną
Mgły powinny zaniknąć przed południem i za dnia przeważnie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Gorsze warunki we wtorek wystąpią na północnym wschodzie i na południu - tam pojawi się więcej chmur, z których popada deszcz.
Na północnym wschodzie mogą też zjawić się burze, niosące opady sięgające do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 50 km/h.
Na większe ocieplenie jeszcze poczekamy. Wtorkowy poranek okazał się dość chłodny: w najcieplejszym Elblągu o godz. 8:00 było 15,9 st. C, a w Nowym Sączy w tym samym czasie zanotowano 10,3 st. C. Temperatury szybko jednak wzrosną i przeważnie sięgną 21-24 stopni Celsjusza.
Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i na terenach podgórskich, gdzie we wtorek nie będzie więcej niż 18 stopni.
Poza burzami wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.
Uwaga na południu i północnym wschodzie. Warunki się pogorszą
Dzięki wyżowi Steffen w większości kraju pogoda będzie przez niemal cały wtorek korzystnie wpływać na nasz organizm. Rano z powodu mgieł na północy warunki będą obojętne, ale z czasem również tam poprawią się do korzystnych.
Na południu i północnym wschodzie także trzeba się liczyć z obojętnymi warunkami, a podczas większego zachmurzenia i lokalnych burz miejscami pogorszą się do niekorzystnych.
W nocy z wtorku na środę miejscami wrócą mgły i mogą ograniczać widzialność do 300 metrów, więc trzeba będzie zachować ostrożność. Na krańcach południowych i południowo-zachodnich może też popadać deszcz.
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