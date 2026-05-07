Spis treści: Co daje doliczenie nowych okresów do stażu pracy? Jakie okresy można doliczyć do stażu pracy? Doliczenie stażu pracy. Jak dostać zaświadczenie z ZUS?

Co daje doliczenie nowych okresów do stażu pracy?

Staż pracy ma znaczenie m.in. przy ustalaniu niektórych uprawnień pracowniczych, np. wymiaru urlopu wypoczynkowego. Osoba z krótszym stażem ma zwykle 20 dni urlopu, a po osiągnięciu odpowiedniego stażu - 26 dni.

Zmiana, która funkcjonuje od 1 maja 2026 roku może więc pomóc osobom, które przez lata pracowały poza etatem, a po przejściu na umowę o pracę były traktowane tak, jakby zaczynały od zera. Dotyczy to na przykład byłych zleceniobiorców, przedsiębiorców i osób, które przez pewien czas prowadziły działalność.

Inny sposób obliczania czasu łącznego zatrudnienia nie odnosi się jednak do stażu emerytalnego ani wysokości przyszłej emerytury.

Jakie okresy można doliczyć do stażu pracy?

Do stażu pracy można doliczyć wybrane okresy innej aktywności zawodowej niż klasyczna umowa o pracę. Kodeks pracy wskazuje m.in. okresy, w których osoba:

prowadziła pozarolniczą działalność i opłacała składki,

współpracowała z osobą prowadzącą działalność,

była objęta ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia,

wykonywała umowę agencyjną,

współpracowała ze zleceniobiorcą lub agentem,

była członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,

korzystała z ulgi na start, czyli była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w pierwszych 6 miesiącach działalności,

miała finansowane składki z tytułu osobistej opieki nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności.

Doliczenie stażu pracy. Jak dostać zaświadczenie z ZUS?

Aby doliczyć wskazane okresy do stażu pracy, trzeba złożyć w ZUS wniosek o zaświadczenie. Robi się to wyłącznie elektronicznie - przez eZUS.

Formularz nazywa się USP, czyli "Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy".

Po rozpatrzeniu wniosku odpowiedź pojawia się na koncie w eZUS. Może to być zaświadczenie albo decyzja o odmowie wydania zaświadczenia. ZUS informuje, że powiadomienia można otrzymać SMS-em, e-mailem lub w aplikacji mZUS, jeśli użytkownik ma włączone odpowiednie ustawienia.

Co musi zrobić pracownik?

Logujesz się do eZUS Składasz wniosek USP Czekasz na zaświadczenie Pobierasz dokument z konta Przekazujesz go pracodawcy Pracodawca dolicza potwierdzone okresy do stażu pracy

ZUS podaje, że do 28 kwietnia 2026 r. wpłynęło blisko 640 tys. wniosków o takie zaświadczenia, a wydano już ponad 1 mln dokumentów.

