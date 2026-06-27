Spis treści: Przeliczenie stażu pracy. Do kiedy należy złożyć zaświadczenie? Jak udokumentować okresy pracy, jeśli na koncie w ZUS brakuje danych?

Przeliczenie stażu pracy. Do kiedy należy złożyć zaświadczenie?

Pracodawca może doliczyć dodatkowe okresy do stażu pracy pod warunkiem, że dostarczymy mu odpowiednie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku za pośrednictwem konta w eZUS.

Warto zaznaczyć, że uzyskane zaświadczenie z ZUS-u musi zostać złożone pracodawcy w ciągu 24 miesięcy. Czas ten liczy się od 1 stycznia 2026 roku (w przypadku osób zatrudnionych w sferze budżetowej) lub od 1 maja 2026 roku (w przypadku osób zatrudnionych w sferze prywatnej). Niedopilnowanie terminu może poskutkować niewliczeniem danych okresów do stażu pracy przez pracodawcę.

Co ważne - nowe przepisy nie wyrównują zaległych świadczeń za okresy sprzed wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że pracodawca nie wypłaci dodatków stażowych czy ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy.

Jak udokumentować okresy pracy, jeśli na koncie w ZUS brakuje danych?

Może się zdarzyć, że na koncie ubezpieczonego w ZUS zabraknie informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń, na których podstawie jest wydawane zaświadczenie. W takim przypadku może nastąpić odmowa jego wydania, a osoba zainteresowana będzie musiała złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające, do którego konieczne będzie załączenie stosownych dokumentów.

Warto zaznaczyć, że ZUS nie będzie wystawiał zaświadczeń za okresy, gdy dana osoba wykonywała np. umowę zlecenie i jednocześnie miała status ucznia lub studenta.

Jak czytamy na stronie rządowej, dokumentami potwierdzającymi okresy zatrudnienia są między innymi świadectwa pracy, pisemne zaświadczenia zakładu pracy, wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej dokonane przez pracodawców czy orzeczenia wydawane przez sąd.

Istnieje również możliwość potwierdzenia okresów zatrudnienia za pomocą dowodów pośrednich. Mowa tu między innymi o umowach o pracę, wpisach w dowodzie osobistym, legitymacjach służbowych czy pismach, które pracodawca kierował do pracownika w czasie trwania jego zatrudnienia (o ile można na ich podstawie stwierdzić okres zatrudnienia).

W sytuacji braku możliwości udowodnienia okresu zatrudnienia pisemnymi dowodami, dopuszcza się potwierdzenie co najmniej dwóch świadków naszej pracy.





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