Startuje wielka rozbudowa sieci Plus. Powstaje najnowocześniejsza sieć w Polsce

Plus rozpoczyna szeroko zakrojoną rozbudowę i modernizację swojej sieci w ramach strategicznej współpracy Plus oraz Cellnex/Towerlink. Klienci indywidualni i biznesowi Plusa będą mieli lepszy zasięg, wyższą jakość połączeń i usług oraz szybszy i stabilny internet 5G. Będzie to największa tego typu inwestycja w historii polskiej telekomunikacji. Dzięki temu poprawi się jakość usług zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich.

- To ważny moment dla Grupy Polsat Plus i strategiczna inwestycja w naszą przyszłość. Nowoczesna sieć pozwoli nam umocnić pozycję rynkową, rozwijać nowe usługi i budować stabilne źródła przychodów. Wierzymy, że konsekwentne inwestycje w sieć będą wspierać dalszy wzrost oraz siłę finansową naszej Grupy - powiedział Piotr Żak, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus. - Rozbudowując i modernizując sieć Plus, wzmacniamy zarówno nasze możliwości technologiczne, jak i wspieramy rozwój cyfrowy Polski. Nowoczesne usługi telekomunikacyjne decydują dziś o bezpieczeństwie państwa, konkurencyjności gospodarki i jakości życia obywateli. Chcemy aktywnie uczestniczyć w budowie Polski przyszłości - kraju nowoczesnego i w pełni wykorzystującego potencjał cyfrowej transformacji - dodał Piotr Żak.

Rozbudowa sieci Plus. "Efekty odczują nasi klienci"

Ogłoszona dzisiaj umowa stanowi również ważny krok w kolejnym etapie rozwoju polskiej infrastruktury cyfrowej.

- Wspólnie z Polkomtelem zrealizujemy szeroko zakrojony program modernizacji sieci, który poprawi zasięg, przepustowość i jakość usług dla milionów użytkowników, jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną i wspierając przyszły rozwój sieci 5G. Projekt ten odzwierciedla również korzyści płynące z modelu wspólnej infrastruktury, który pomaga przyspieszyć rozwój sieci, zoptymalizować inwestycje i zwiększyć efektywność operacyjną - powiedział Marco Patuano, dyrektor generalny Cellnex Telecom.

- To inwestycja, której efekty odczują przede wszystkim nasi klienci. To kilka tysięcy - docelowo nawet 5 tysięcy - nowych stacji nadawczych, całkowicie nowy sprzęt sieciowy na wszystkich naszych stacjach - istniejących i nowo budowanych - oraz nowe częstotliwości - powiedział Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, sieć Plus. - Rozbudujemy sieć, zwiększymy jej wielkość i pojemność oraz rozwiniemy 5G. Dzięki temu zapewnimy klientom jeszcze większy i lepszy zasięg, szybszy i stabilny internet, wyższą jakość usług i komfort korzystania z naszej sieci - dodał.

Klienci zyskają dostęp do docelowo nawet ponad 5 tysięcy nowych lokalizacji nadawczych w całej Polsce, a sprzęt nadawczo-sieciowy na wszystkich stacjach nadawczych zostanie wymieniony na nowoczesną infrastrukturę wykorzystującą najnowsze dostępne technologie. 100% sprzętu nadawczego użytego do świadczenia usług będzie pochodzić wyłącznie od firm Nokia i Ericsson, europejskich liderów technologicznych. Zostanie zwiększony zakres i możliwości wykorzystania już posiadanych częstotliwości, uruchomione nowe zasoby częstotliwości oraz wdrożone nowoczesne anteny poprawiające zasięg sieci.

Klienci skorzystają też na dalszym rozwoju technologii 5G. Obok wykorzystywanych już pasm2100MHz oraz 2600 MHz, Plus będzie rozwijał sieć również w pasmach 3600 MHz i 700 MHz. Dzięki temu Plus stanie się jedynym operatorem w Polsce oferującym 5G na czterech częstotliwościach, zapewniając najlepsze w Polsce parametry szybkości i jakości internetu 5G. M.in. już w tym i przyszłym roku sieć 5G Plusa zwiększy swój potencjał dzięki kilku tysiącom nadajników działających na częstotliwości 3600 MHz.

Dzięki rozbudowie Plus docelowo będzie mógł korzystać z kilkunastu tysięcy lokalizacji infrastrukturalnych.

Wszystko to przełoży się na lepszy zasięg, wyższą jakość połączeń oraz jeszcze szybszy, stabilny i niezawodny internet mobilny 5G i 4G dla klientów sieci Plus.

Strategiczny projekt Plusa i Cellnex dla polskiego rynku telekomunikacyjnego

Rozbudowa i modernizacja sieci Plus, prowadzona przez Celnnex, jest jednym z największych pod względem zakresu i wartości pojedynczym projektem modernizacyjnym w historii polskich sieci komórkowych. Projekt obejmuje rozbudową i modernizację kilkunastu tysięcy stacji bazowych.

Projekt ten stanowi inwestycję w bezpieczeństwo i odporność infrastruktury krytycznej w Polsce. 100 procent usług zostanie zrealizowanych przy użyciu sprzętu zakupionego wyłącznie od dostawców z UE, Nokii i Ericssona. Rozszerzając współpracę z europejskimi partnerami technologicznymi, Plus umacnia swoją wyjątkową pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym. Najnowocześniejsze rozwiązania, będące filarem nowych usług operatora sieci Plus, będą powstawać w polskich zakładach produkcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych zlokalizowanych we Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy i Warszawie, a ich tworzenie będzie opierać się na wiedzy i zaangażowaniu setek wysoko wykwalifikowanych polskich inżynierów i specjalistów ds. technologii.



