Startuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Podano zarobki

Oprac.: Krystyna Opozda Polska

21 maja rozpoczyna się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku - przypomina Ministerstwo Obrony Narodowej. Kandydaci do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będą mogli zgłosić się do odbycia szkolenia, które składa się z dwóch etapów. Podano również zarobki, na jakie mogą liczyć rekruci.

Zdjęcie Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa ma być wzmocnieniem dla polskiej armii / Anatol Chomicz / Agencja FORUM