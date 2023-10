Korwin-Mikke zawieszony w Konfederacji. Samuela Torkowska niezadowolona

Swoje niezadowolone z tej decyzji wyraziła kandydatka Konfederacji do Sejmu Samuela Torkowska. W mediach społecznościowych podkreśliła, że chociaż sympatyzowała z partią od samego początku, to jej częścią była tylko przez chwilę i był to ostatni moment "gdy był to powód do dumy".