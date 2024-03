W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński stanął przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Przesłuchanie prezesa PiS dalekie było jednak od spokojnego. Polityk stwierdził, że "nie może złożyć przyrzeczenia, bo nie może powiedzieć wszystkiego, co wie", przekonywał też, że musi na to uzyskać zgodę Donalda Tuska.

Pegasus. Beata Mazurek do Magdaleny Sroki: Skompromitowała się pani

W czwartek przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, odnosząc się do sprawy posługiwania się w Polsce szpiegowskim oprogramowaniem Pegasus, stwierdziła, że "masa fake newsów i panika ze strony PiS świadczy o tym, że bardzo boją się komisji ds. Pegasusa". "Członkowie komisji mają dostęp do informacji o klauzuli 'tajne'. Trwa długotrwała procedura sprawdzania przez ABW, umożliwiająca uzyskanie dostępu do informacji 'ściśle tajnych'" - dodała posłanka.