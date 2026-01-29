Spis treści: Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Tak będzie wyglądała Od kiedy nowe legitymacje emeryta-rencisty? Dlaczego legitymacja emeryta-rencisty wymaga zmian?

Projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych 27 stycznia 2026 roku pod numerem 93. Regulacja skupia się na uporządkowaniu zasad wydawania legitymacji emeryta rencisty poprzez wprowadzenie nowego wzoru dokumentu oraz precyzyjne określenie standardów, jakie musi spełniać karta wydawana przez ZUS.

Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Tak będzie wyglądała

Nowa legitymacja zachowuje formę spersonalizowanej karty, lecz projekt szczegółowo opisuje jej parametry techniczne i elementy ochronne. Przewidziano format odpowiadający kartom identyfikacyjnym, wykonanie z tworzywa PCV o ściśle określonej grubości oraz jednostronną laminację, uzupełnioną o zabezpieczenia utrudniające podrobienie.

Na odwrocie karty ma się pojawić skrót LER zapisany alfabetem Braille'a, co rozszerza dostępność dokumentu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Równolegle planowana jest zmiana szaty graficznej, przy zachowaniu podstawowych danych identyfikacyjnych, informacji o rodzaju świadczenia oraz okresie ważności.

Od kiedy nowe legitymacje emeryta-rencisty?

Zmiany zostały osadzone w konkretnym harmonogramie wynikającym z przepisów o dokumentach publicznych. Kluczową datą jest 12 lipca 2026 roku, po której w obiegu mają funkcjonować wyłącznie legitymacje spełniające wymagania w zakresie minimalnych zabezpieczeń.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a przepisy umożliwią ZUS stopniowe przejście na nowe blankiety i wykorzystanie już wyprodukowanych kart.

Legitymacje wydane wcześniej zachowają ważność przez okres, na jaki zostały przyznane, natomiast sam projekt przejdzie jeszcze etap konsultacji, uzgodnień i opiniowania przed skierowaniem do podpisu ministra i publikacji.

Dlaczego legitymacja emeryta-rencisty wymaga zmian?

Punktem wyjścia dla projektowanych zmian są przepisy o dokumentach publicznych, które zaliczają legitymację emeryta-rencisty do trzeciej kategorii dokumentów o znaczeniu dla bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego.

Decydujące znaczenie ma rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1 lipca 2022 roku, które wprowadziło wykaz minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Obowiązujący wzór legitymacji nie spełnia tych standardów, co uzasadniło potrzebę aktualizacji jej formy i zabezpieczeń.

Znaczenie tych zmian ujawnia się w codziennym funkcjonowaniu dokumentu, który służy do potwierdzania uprawnień w wielu obszarach życia. Legitymacja często jest podstawą do korzystania z ulg i preferencji cenowych, a jej wiarygodność ma znaczenie m.in. w transporcie publicznym, instytucjach kultury czy punktach sprzedaży usług.

Wprowadzenie laminacji oraz dodatkowych elementów ochronnych ma ograniczyć ryzyko manipulacji danymi i zwiększyć zaufanie do dokumentu.

Całość zmian wpisuje się w potrzebę uporządkowania systemu identyfikacji emerytów i rencistów bez ingerencji w zakres przysługujących im świadczeń. Nowy wzór legitymacji ma pełnić tę samą funkcję co dotychczas, ale w bardziej odpornej i jednolitej formie, dostosowanej do obowiązujących regulacji.

Takie podejście pozwala wzmocnić bezpieczeństwo dokumentu przy zachowaniu ciągłości jego stosowania i stabilności po stronie instytucji oraz podmiotów, które legitymację honorują.

