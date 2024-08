Twierdzisz, że otrzymałem 720 tys. zł od PiS na stworzenie Kanału Zero, gdy było już wiadomo, że przegrają wybory i potrzebowali nowego medium. To nieprawda - stwierdził Krzysztof Stanowiski, odpowiadając na zarzuty youtubera Tomasza Matysiaka znanego jako Szalony Reporter. Dziennikarz sportowy w specjalnym wideo odniósł się do kwestii rzekomego finansowania przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.