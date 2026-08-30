Stanowski bez prawa jazdy na trzy miesiące. Pędził w terenie zabudowanym

W skrócie Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na trzy miesiące po przekroczeniu prędkości w terenie zabudowanym.

Oprócz zatrzymania prawa jazdy, Stanowski otrzymał także mandat.

Przepisy przewidują utratę prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h. Ograniczenia mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

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"Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka, to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem. Jakieś 10 metrów przed znakiem 'koniec terenu zabudowanego' mnie capnęli i było 110" - napisał na platformie X Krzysztof Stanowski.

Stanowski przekroczył prędkość. Prawo jazdy zabrane na trzy miesiące

Jak ustalił Polsat News, dziennikarz stracił prawo jazdy na trzy miesiące. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Zet, podając, że - oprócz zatrzymania dokumentu - Stanowskiemu wystawiono mandat w wysokości trzech tysięcy złotych i 13 punktów karnych.

"Jak to powiedział policjant: 'Tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my'. No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę" - dodał Stanowski w swoim wpisie.

Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym

W terenie zabudowanym maksymalna dopuszczalna prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy, to standardowo 50 km/h. Przepis ten obowiązuje zarówno w dzień, jak i w nocy. Zarządca drogi może zmieniać limit zarówno poprzez jego zmniejszenie, jak i zwiększenie, jednak nie są to skrajne odchylenia - w wyjątkowej sytuacji może to być najwyżej 80 km/h.

Zgodnie z nowymi przepisami policja zatrzymuje prawo jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h, także poza obszarem zabudowanym.

"Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość nadal pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Nowe regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i ograniczyć najbardziej niebezpieczne zachowania na drogach" - upominała policja w komunikacie opublikowanym w marcu na jej stronie internetowej.



