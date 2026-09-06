W skrócie
- Jarosław Stawiarski zaprzeczył, jakoby został zatrzymany w sprawie afery Zondacrypto.
- Według Prokuratury Krajowej zatrzymano Romana Ż., wieloletniego współpracownika Sylwestra Suszka, ze względu na obawę ucieczki.
- Stawiarski poinformował, że jest pokrzywdzonym w sprawie działań Przemysława Krala i złożył już zeznania w prokuraturze jako świadek.
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Jak potwierdziła Prokuratura Krajowa, w sobotę doszło do kolejnego zatrzymania w związku z aferą Zondacrypto. W rękach służb znalazł się Roman Ż. - wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela upadłej giełdy.
"Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania" - poinformowała prokuratura.
Ujawniono również, ze w toku czynności śledczy zabezpieczyli wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.
Sprawa Zondacrypto. Jarosław Stawiarski odpowiada na pogłoski o jego zatrzymaniu
Jednak w międzyczasie w mediach pojawiły się nieoficjalne doniesienia o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego. Po krótkim czasie prokuratura zaprzeczyła tym doniesieniom. W niedzielę Jarosław Stawiarski opublikował w tej sprawie oficjalne oświadczenie.
"W związku z podanymi przez część mediów informacjami o moim zatrzymaniu w sprawie Zondacrypto, stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności" - napisał na wstępie polityk.
"Jednocześnie podkreślam, iż jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia 2026 r. złożyłem w Prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka" - napisał Stawiarski, dodając, że "jeśli zachodzi potrzeba ich uzupełnienia, jest gotowy do ponownego stawiennictwa w dogodnym dla organów ścigania terminie".
Marszałek województwa lubelskiego odpiera podejrzenia
Polityk już wcześniej zaprzeczał informacjom o jego rzekomym zatrzymaniu. W sobotę marszałek opublikował w sieci swoje zdjęcie, dodając, że jest na meczu piłki nożnej.
"Serdeczne pozdrowienia z meczu Motor - Legia. Szczególnie dla mediów, które obdarzyły mnie darem bilokacji" - napisał.
Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Lista zatrzymanych się wydłuża
Roman Ż. jest kolejną osobą zatrzymaną w ciągu ostatnich dni w tej samej sprawie. W piątek sąd uwzględnił areszt wobec trojga innych zatrzymanych osób. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. oraz Rafała Z. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w środę, a w czwartek usłyszały zarzuty.
W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano również prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.
Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W sierpniu śledztwo połączono ze sprawą zaginięcia wspomnianego założyciela Zondacrypto Sylwestra Suszka.