"Stanowczo zaprzeczam". Marszałek województwa lubelskiego wydał oświadczenie

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

"Stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności" - napisał w oświadczeniu marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, odnosząc się do relacji, wedle których miał zostać zatrzymany w związku z aferą Zondacrypto. Jednocześnie samorządowiec przyznał, że został w sprawie przesłuchany w charakterze świadka.

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Jarosław Stawiarski przemawia do mikrofonu na niebieskim tle, w garniturze, gestykuluje dłonią.
Jarosław Stawiarski wydał oświadczenieJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Jarosław Stawiarski zaprzeczył, jakoby został zatrzymany w sprawie afery Zondacrypto.
  • Według Prokuratury Krajowej zatrzymano Romana Ż., wieloletniego współpracownika Sylwestra Suszka, ze względu na obawę ucieczki.
  • Stawiarski poinformował, że jest pokrzywdzonym w sprawie działań Przemysława Krala i złożył już zeznania w prokuraturze jako świadek.
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Jak potwierdziła Prokuratura Krajowa, w sobotę doszło do kolejnego zatrzymania w związku z aferą Zondacrypto. W rękach służb znalazł się Roman Ż. - wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela upadłej giełdy.

"Do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki Romana Ż. Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania" - poinformowała prokuratura.

Ujawniono również, ze w toku czynności śledczy zabezpieczyli wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zondacrypto.

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Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Sprawa Zondacrypto. Jarosław Stawiarski odpowiada na pogłoski o jego zatrzymaniu

Jednak w międzyczasie w mediach pojawiły się nieoficjalne doniesienia o zatrzymaniu marszałka województwa lubelskiego. Po krótkim czasie prokuratura zaprzeczyła tym doniesieniom. W niedzielę Jarosław Stawiarski opublikował w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

"W związku z podanymi przez część mediów informacjami o moim zatrzymaniu w sprawie Zondacrypto, stanowczo zaprzeczam, by doszło do takiej czynności" - napisał na wstępie polityk.

"Jednocześnie podkreślam, iż jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia 2026 r. złożyłem w Prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka" - napisał Stawiarski, dodając, że "jeśli zachodzi potrzeba ich uzupełnienia, jest gotowy do ponownego stawiennictwa w dogodnym dla organów ścigania terminie".

Marszałek województwa lubelskiego odpiera podejrzenia

Polityk już wcześniej zaprzeczał informacjom o jego rzekomym zatrzymaniu. W sobotę marszałek opublikował w sieci swoje zdjęcie, dodając, że jest na meczu piłki nożnej.

"Serdeczne pozdrowienia z meczu Motor - Legia. Szczególnie dla mediów, które obdarzyły mnie darem bilokacji" - napisał.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Lista zatrzymanych się wydłuża

Roman Ż. jest kolejną osobą zatrzymaną w ciągu ostatnich dni w tej samej sprawie. W piątek sąd uwzględnił areszt wobec trojga innych zatrzymanych osób. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. oraz Rafała Z. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane w środę, a w czwartek usłyszały zarzuty.

W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano również prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez prokuraturę w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W sierpniu śledztwo połączono ze sprawą zaginięcia wspomnianego założyciela Zondacrypto Sylwestra Suszka.

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