Oświadczenie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowane zostało w mediach społecznościowych w środowy wieczór. Biuro prasowe odnosi się w nim do zdjęć dokumentu, które pojawiło się w internecie w którym to rzekomo wydano rozkaz organizacji "korpusu interwencyjnego" złożonego z polskich żołnierzy, który następnie ma zostać wysłany do Ukrainy.