W skrócie Straż Graniczna została określona przez prezydenta jako nowoczesna służba XXI wieku i jeden z filarów bezpieczeństwa państwa.

Prezydent oraz przedstawiciele władz wyrazili uznanie dla pracy funkcjonariuszy, doceniając ich rolę w ochronie granic i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji.

Straż Graniczna przeszła proces modernizacji, służy w niej około 16,8 tysiąca funkcjonariuszy oraz 3,5 tysiąca pracowników cywilnych, a jej zadania obejmują m.in. ściganie przestępstw związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas sobotniej uroczystości w Lublinie prezydent zwrócił się do strażników granicznych, podkreślając, że "pięknie wywiązują się" ze swoich obowiązków, "służąc Polsce wolnej, Polsce niepodległej, Polsce suwerennej już w XXI wieku".

- Za tę służbę i za wierność Rzeczypospolitej Polskiej, którą uznaję jako prezydent Polski za najważniejszą, w dniu waszego święta, chciałbym z głębi serca i w imieniu narodu polskiego podziękować - powiedział Nawrocki.

Według niego Straż Graniczna to dzisiaj nowoczesna służba XXI wieku, która jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa i niepodległości naszej ojczyzny. Prezydent zadeklarował, że będzie walczył o to, aby jak najwięcej pieniędzy przeznaczonych było na modernizację tej formacji.

Nawrocki o krytyce funkcjonariuszy SG. "Powinni przeprosić"

Prezydent zauważył jednocześnie, że ludzi i kadr nie da się zastąpić za sprawą wysiłków modernizacyjnych i rozwoju technologicznego. - Tu jest Polska, każdego dnia o tym mówicie na tych 3572 kilometrach, 71 placówkach granicznych i za to wam z całego serca dziękuję - powiedział Nawrocki.

Jego zdaniem funkcjonariusze SG byli twarzą człowieczeństwa, dobrosąsiedztwa i solidarności po ataku Rosji na Ukrainę, a także twarzą powagi i siły państwa polskiego, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i ataki na nasze granice.

Prezydent zwrócił uwagę, że nie wszyscy byli wówczas wdzięczni funkcjonariuszom i "mówili słowa, które nigdy nie powinny paść (…), żyli w swoim świecie i ubliżali polskiemu mundurowi". - Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę, ale powiem, że naród jest z was dumny i zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej - podkreślił prezydent.

Lublin. Uznanie dla służby i roli SG w ochronie granic Polski oraz UE

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek ocenił, że funkcjonariusze SG razem z innymi służbami wypełniają sumiennie i skutecznie swoje zadania wśród których najważniejszym jest ochrona granic oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

- Mimo rosnącej presji migracyjnej, rosnącej liczbie nielegalnych prób przekraczania granicy, przygotowaliśmy się do odpierania tego zagrożenia. Z roku na rok malała liczba osób, które przez naszą granicę się przedostawały. (…) Od początku bieżącego roku żadna osoba, żaden nielegalny imigrant, nie przedostał się przez granicę białoruską do Polski - poinformował Mroczek.

Komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan podkreślił znaczenie formacji w systemie bezpieczeństwa Polski; zauważył, że od 35 lat stoi na straży nienaruszalności granic Rzeczpospolitej Polskiej, a od ponad dwóch dekad - także na straży granic Unii Europejskiej.

- Straż Graniczna przeszła ogromną transformację - od formacji niedoinwestowanej, dysponującej przestarzałym sprzętem i uzbrojeniem do nowoczesnej formacji graniczno-migracyjnej wyposażonej w najnowsze rozwiązania techniczne - podkreślił.

W SG służy obecnie ok. 16,8 tys. funkcjonariuszy i 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Poza Komendą Główną istnieje dziewięć oddziałów SG i dwa ośrodki szkolenia. Straż Graniczna, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa granic i odpraw prowadzonych na przejściach granicznych, zajmuje się też m.in. ściganiem takich przestępstw jak nielegalne przekraczanie granicy, fałszowanie dokumentów, przewożenie przez granicę nielegalnych substancji, broni, dóbr kultury. SG ochrania granicę lądową o długości ponad 3,5 tys. kilometrów.

"Polityczny WF": Zakaz kryptowalut? PiS daje potężny prezent Konfederacji INTERIA.PL