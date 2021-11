Stanisław Żaryn: Na granicy puszczane są komunikaty do migrantów

Polska Śmierć polskiego żołnierza przy granicy. "Doszło do nieszczęśliwego zdarzenia"

W sobotę informowano, że wśród migrantów rozpuszczane są plotki, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec a Polska je przepuści. - To kłamstwo - podkreślał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły.



W niedzielę Żaryn umieścił na Twitterze nagranie, pod którym napisał, że "wśród migrantów na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec".



W kolejnym wpisie Żaryn przekazał treść komunikatu, jaki kierowany jest do migrantów: "Polska granica pozostaje zamknięta i będzie chroniona. Nikt nie ma zgody na jej przekraczanie bez wymaganych dokumentów. Zostaliście oszukani przez Białoruś. Służby białoruskie wykorzystują was. Możecie domagać się od Białorusinów zwrotu kosztów i powrotu do domu".



W sobotę do informacji odniósł się także szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak napisał w sobotę na Twitterze, wśród migrantów koczujących przy granicy RP krąży plotka, że Polska zgodziła się na przejazd migrantów tranzytem do Niemiec. "To kłamstwo. Polska granica jest i będzie dobrze strzeżona".

Dodał, że wydał w tej sprawie jednoznaczne decyzje.

"W związku z przygotowywaną prowokacją, do migrantów wysyłany jest alert RCB z ostrzeżeniem w języku angielskim, żeby nie wierzyli plotkom, a granica Polski jest dobrze strzeżona" - napisał.

Jak poinformował szef MSWiA, SMS zawiera także link do strony z poszerzoną informacją w 5 językach (angielskim, arabskim, francuskim, niemieckim i polskim) o treści: "Wśród migrantów rozpuszczane są plotki o zorganizowanej akcji, która ma się odbyć 15 listopada. Migrantom zapowiada się, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec a Polska je przepuści. To totalne kłamstwo i nonses! Polska granica będzie nadal silnie chroniona przez polskie siły. Autorzy tych plotek liczą, że uda się zachęcić migrantów do szturmu na granicę Polski. Może dojść do niebezpiecznych sytuacji".