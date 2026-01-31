W skrócie Dorota Gawryluk ujawniła informacje o głębokich problemach zdrowotnych Szymona Hołowni, które wpłynęły na spór w Polsce 2050.

W programie dyskutowano o odmowie spotkania Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy z prezydentem oraz o nominacjach ambasadorskich.

Jan Wróbel i Dorota Gawryluk omawiali taktykę rządzącej koalicji wobec prezydenta i PiS-u, w tym powołanie Bogdana Klicha na ambasadora w USA.

Według informacji dziennikarki, Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu z powodu problemów infekcyjnych.

Sobota jest dniem powtórzonej II tury wyborów władz partii Polska 2050. - Ta partia została już skreślona. Chodzi o to, żeby posłowie do końca tej kadencji pozostali sojusznikami KO - mówił Jan Wróbel. Na taki scenariusz ma grać premier Donald Tusk.

- Z moich informacji wynika, że jest 13 posłów, którzy rzeczywiście stoją murem za Szymonem Hołownią, dwie panie się wahają co robić. Te 13 osób wystarczy, żeby odgrywać bardzo ważną rolę dzisiaj w polityce, dlatego, że bez tych 13 (rząd - red.) nie ma większości. I tu nie ma żartów - przekazała Dorota Gawryluk.

Dziennikarka Polsat News poruszyła temat rzekomej niestabilności w zachowaniu byłego marszałka Sejmu. - Z moich informacji sekwencja zdarzeń wyglądała następująco: we wrześniu 2025 roku Szymon Hołownia przeżywał bardzo głęboki kryzys zdrowotny, na tyle głęboki, że był na silnych lekach i rzeczywiście potrzebował mocnej pomocy - poinformowała.

Gawryluk dodała, że w momencie kryzysu zdrowotnego blisko Hołowni miały pojawić się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska. - Powiedziały do Szymona w ten sposób: "słuchaj, odpocznij, my się zajmiemy partią, zrobimy tak, że będzie dobrze. Ty się już nie wtrącaj, poszukaj może gdzieś pracy, która da ci jakieś wytchnienie". I on uwierzył, że rzeczywiście wszystko będzie dobrze. Poczuł się potem oszukany i próbował wejść i uratować to, co zostało i stąd jego wahania - tłumaczyła.

Gawryluk dodała, że to "były konkretne działania pań", ale "na pewno nie wpadły na to same".

Prowadząca "Kalejdoskop Wydarzeń" dodała jednak, że plotki mówiące o tym, że Hołownia może zostać premierem, dogadując się z PiS-em i wyciągając ze swojej partii 13 osób, są mało prawdopodobne. - Wydaje mi się, że nie, dlatego że dla Szymona Hołowni tworzenie koalicji z PiS-em, takim, jakim on jest teraz, to byłby gwóźdź do trumny, bo PiS to grupa rekonstrukcyjna, bo PiS się nie zmienił, jeśli chodzi o twarze. To kto chciałby z takim PiS-em budować koalicję? - zauważyła dziennikarka.

Jan Wróbel dodał, że nie jest pewien, czy "Szymon Hołownia już się pozbierał". - Jeżeli się pozbiera po takim wstrząsie (...), to może być takim Karolem Nawrockim liberalnej strony - mówił publicysta.

Szymon Hołownia Lukasz Gdak East News

Spór na linii prezydent - rząd. "Pokazali PiS-owi, że wasz czas się skończył"

Dorota Gawryluk przypomniała, że trwający spór na linii Pałac Prezydencki - koalicja rządowa dotyczy m.in. kwestii nominacji ambasadorskich.

- Pomysł, żeby mianować akurat (Bogdana - red.) Klicha ambasadorem (w USA - red.) wiadomo było, że to będzie bardzo jątrzące ze względu na tragedię smoleńską - mówił Jan Wróbel. Przypomnijmy, przedstawiciel ówczesnej Platformy Obywatelskiej był ministrem obrony narodowej, kiedy doszło do katastrofy.

- Minister Klich bardzo wyraziście wypowiadał się na temat Donalda Trumpa i też nie będzie współpracował z Pałacem Prezydenckim. A to rząd powiedział prezydentowi Nawrockiemu, że to on ma mieć dobre kontakty z Amerykanami. (...) Skąd ten upór w takim razie? - zastanawiała się dziennikarka Polsat News.

- Nie zawsze wszyscy muszą być wynikiem kompromisu obu stron. Czasami dajmy kogoś, kto ma osobowość i ona się może przydać w starciu z Donaldem Trumpem - powiedział Jan Wróbel.

Dorota Gawryluk nawiązała z kolei do czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. - Wtedy był bardzo dobry zwyczaj cichej dyplomacji w sprawie ambasadorów. Cicha dyplomacja, to jest coś, czego dzisiaj bardzo potrzebujemy. Ta cicha dyplomacja polegała na tym, że panowie w pałacu i w małym i w dużym ustalali najpierw listę ambasadorów, zanim poszły listy uwierzytelniające do państw, w których ci ambasadorowie mają urzędować. Wtedy, dzięki tej cichej dyplomacji, nie było żadnych problemów na zewnątrz - zauważyła prowadząca program.

Dodała, że "minister Sikorski ma chyba niezbyt dobre zdanie o cichej dyplomacji, ponieważ jest bardzo głośny, bo potrafi zaczepić kogoś, kogo, moim zdaniem, nie musi i nie powinien, bo po co?". Jako przykład Dorota Gawryluk podała niedawną przepychankę na "X" między Sikorskim a Elonem Muskiem.

Zdaniem Jana Wróbla rządowi chodziło o pokazanie "PiS-owi, że wasz czas się skończył". - To był taki stempel. Słuchajcie, to już koniec. Nie będzie żadnego z wami porozumienia (w przypadku nominacji personalnych - red.) - podkreślił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński Jacek Dominski Reporter

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Dorota Gawryluk: Był problem infekcyjny

W "Kalejdoskopie Wydarzeń" skomentowano również doniesienia o złym stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. - Z moich informacji wynika, że prezes Jarosław Kaczyński będzie w szpitalu do piątku, to jest kawał czasu. (...) Był problem infekcyjny, duża gorączka - przekazała Dorota Gawryluk.

- Proszę uważać na tych, którzy szepczą do ucha (o odpoczynku - red.) - mówiła w kontekście przywództwa Kaczyńskiego w PiS Gawryluk, nawiązując do analogicznej sytuacji z września 2025 roku w Polsce 2050.

