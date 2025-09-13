"Stan zagrożenia odwołany". Donald Tusk reaguje po operacji wojska

Wpis premiera pojawił się krótko po tym, jak Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone".

Wojsko poderwało myśliwce, reaguje Donald Tusk. "Stan zagrożenie odwołany"

"Stan zagrożenia odwołany" - rozpoczął Donald Tusk.

"Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni" - napisał szef rządu.

Tusk zabrał też w sieci głos w trakcie działań lotnictwa. "W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości" - komunikował przed godz. 17.

Do Polaków apelował także prezydent Karol Nawrocki. "Jedność sojusznicza w działaniu! Zawsze proszę polegać na komunikatach Wojska Polskiego i polskich służb" - podkreślał. Jak dodał, jest "na bieżąco informowany o prewencyjnym monitorowaniu naszej przestrzeni powietrznej".

Drony nad Ukrainą. Operacja wojska, zamknięto lotnisko. Syreny alarmowe w miastach

Po godz. 16 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że "ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ. Wojsko podkreśliło, że działania te mają "charakter prewencyjny".

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała z kolei, że "z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych".

"Lotnisko w Lublinie wznowiło operacje lotnicze po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego" - czytamy w nowym komunikacie.

W związku z zagrożeniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa lubelskiego, a w Chełmie i Świdniku zawyły syreny alarmowe.

