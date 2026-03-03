"W Płocku piętrzenie stanu wody związane ze zjawiskami lodowymi ustąpiło - lód spływa w dół rzeki, a stan wody obniżył się o ok. 70 cm" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. "Obowiązują ostrzeżenia hydro 1., 2. i 3. stopnia" - podkreślają specjaliści.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Sześć rzek z poważnym zagrożeniem. Woda wzbiera w wielu miejscach

Wtorek jest kolejnym dniem w ciepłej serii, która zaczęła się wraz z nadejściem marca. Pokrywa śnieżna cały czas się topi, ale na wielu rzekach wciąż utrzymuje się lód, który może prowadzić do groźnych spiętrzeń. To w Płocku już nie jest groźne, jednak sytuacja w wielu miejscach wciąż jest niebezpieczna.

Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na sześciu rzekach:

Drwęca (punkt pomiarowy Elgiszewo) - stan: 231 cm;

Guber (Prosna) - 395 cm;

Bielawa (Suchy Dąb) - 621 cm;

Mławka (Szreńsk) - 194 cm;

Wkra (Trzciniec) - 331 cm;

Widawa (Zbytowa) - 352 cm.

Oprócz tego w pięciu miejscach przekroczony został stan ostrzegawczy. Dotyczy to pięciu punktów pomiarowych: Brodnica, Gozdów, Krzyżanowice, Łozy i Rogóźno 2.

Na sześciu rzekach przekroczony został stan alarmowy - informuje IMGW IMGW materiał zewnętrzny

W wielu miejscach utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne związane z możliwym wezbraniem.

Alerty trzech rodzajów. W dwóch województwach najwyższe

Szczególnie groźna sytuacja panuje w części Mazowsza - na Wkrze do ujścia Łydyni, a także w województwie warmińsko-mazurskim - w zlewni Gubra. Na tych obszarach obowiązują czerwone ostrzeżenia hydrologiczne IMGW.

Nieco niższy, lecz wciąż wysoki - drugi stopień ostrzeżenia (pomarańczowy) - obowiązuje na trzech obszarach:

Drwęca od Rypienicy do ujścia (województwo kujawsko-pomorskie);

Bauda oraz Pasłęka od Wałszy do ujścia (warmińsko-mazurskie);

Martwa Wisła (pomorskie).

Tam "w związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomów wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - podkreślają specjaliści.

Rozwiń

Pierwszy stopień ostrzeżenia z tego powodu obejmuje całe województwo warmińsko-mazurskie, północną i centralną część podlaskiego, a także wschodnie krańce pomorskiego oraz zlewnię Osa w kujawsko-pomorskim.

-----

Minister energii: Nie ma ryzyka, że zabraknie nam paliwa Polsat News Polsat News