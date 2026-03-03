Stan alarmowy przekroczony na sześciu rzekach. Wskazano konkretne punkty

Jakub Wojciechowski

Sytuacja w Płocku się normuje, w wielu innych miejscach jeszcze nie. Na sześciu rzekach zostały przekroczone stany alarmowe. W części Mazowsza oraz Warmii i Mazur obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia w związku z możliwymi wezbraniami. Nie brakuje też ostrzeżeń drugiego i pierwszego stopnia.

Lodołamacze pracujące na rzece w Płocku. Tam zlikwidowano spiętrzenie
W części północnej Polski został przekroczony stan alarmowy na rzekach. Na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopniaPAP/Szymon Łabiński/IMGWmateriał zewnętrzny

"W Płocku piętrzenie stanu wody związane ze zjawiskami lodowymi ustąpiło - lód spływa w dół rzeki, a stan wody obniżył się o ok. 70 cm" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X. "Obowiązują ostrzeżenia hydro 1., 2. i 3. stopnia" - podkreślają specjaliści.

Sześć rzek z poważnym zagrożeniem. Woda wzbiera w wielu miejscach

Wtorek jest kolejnym dniem w ciepłej serii, która zaczęła się wraz z nadejściem marca. Pokrywa śnieżna cały czas się topi, ale na wielu rzekach wciąż utrzymuje się lód, który może prowadzić do groźnych spiętrzeń. To w Płocku już nie jest groźne, jednak sytuacja w wielu miejscach wciąż jest niebezpieczna.

Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na sześciu rzekach:

  • Drwęca (punkt pomiarowy Elgiszewo) - stan: 231 cm;
  • Guber (Prosna) - 395 cm;
  • Bielawa (Suchy Dąb) - 621 cm;
  • Mławka (Szreńsk) - 194 cm;
  • Wkra (Trzciniec) - 331 cm;
  • Widawa (Zbytowa) - 352 cm.

Oprócz tego w pięciu miejscach przekroczony został stan ostrzegawczy. Dotyczy to pięciu punktów pomiarowych: Brodnica, Gozdów, Krzyżanowice, Łozy i Rogóźno 2.

Tabela z danymi hydrologicznymi prezentuje listę stacji pomiarowych, nazw rzek, aktualne stany wody, czas pomiaru oraz określenia trendu zmian; wiele pozycji oznaczonych jest czerwonymi strzałkami skierowanymi w dół, sygnalizującymi spadek poziomu wody.
Na sześciu rzekach przekroczony został stan alarmowy - informuje IMGWIMGW materiał zewnętrzny

W wielu miejscach utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne związane z możliwym wezbraniem.

    Alerty trzech rodzajów. W dwóch województwach najwyższe

    Szczególnie groźna sytuacja panuje w części Mazowsza - na Wkrze do ujścia Łydyni, a także w województwie warmińsko-mazurskim - w zlewni Gubra. Na tych obszarach obowiązują czerwone ostrzeżenia hydrologiczne IMGW.

    Nieco niższy, lecz wciąż wysoki - drugi stopień ostrzeżenia (pomarańczowy) - obowiązuje na trzech obszarach:

    • Drwęca od Rypienicy do ujścia (województwo kujawsko-pomorskie);
    • Bauda oraz Pasłęka od Wałszy do ujścia (warmińsko-mazurskie);
    • Martwa Wisła (pomorskie).

    Tam "w związku ze spływem wód roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomów wody lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych" - podkreślają specjaliści.

    Pierwszy stopień ostrzeżenia z tego powodu obejmuje całe województwo warmińsko-mazurskie, północną i centralną część podlaskiego, a także wschodnie krańce pomorskiego oraz zlewnię Osa w kujawsko-pomorskim.

