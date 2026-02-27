Odwilż coraz mocniej daje się we znaki w wielu miejscach kraju. Robi się coraz cieplej, a śnieg szybko znika z nizin. Roztopy i gromadzenie się lodu na rzekach stają się coraz większym problemem, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Z powodu rosnącego poziomu rzek miejscami obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niebezpieczna sytuacja na rzekach. Lód spiętrza nurt

Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na rzece Mławka. Na stacji pomiarowej w Szrańsku głębokość wody wynosi 190 cm. To o 10 cm więcej niż wynosi stan alarmowy w tym miejscu.

Według prognoz IMGW przez najbliższe dni sytuacja w tym rejonie się nie zmieni i stan alarmowy cały czas będzie przekroczony.

Stan alarmowy przekroczony jest na rzece Mławka na Mazowszu. Wysoki poziom wody w tym miejscu będzie się utrzymywać w najbliższych dniach IMGW materiał zewnętrzny

W zlewni środkowej Wisły i jej dopływach sytuacja jest najpoważniejsza. Czerwone ostrzeżenie dotyczy zlewni Wkry na Mazowszu. Tam lód spiętrza wodę, do tego rzeka zasilana jest roztopami.

Oprócz stanu alarmowego w Szreńsku przekroczone są jeszcze stany ostrzegawcze w Trzcińcu i Borkowie na Wkrze i tam niedługo mogą też zostać przekroczone stany alarmowe.

Pomarańczowe ostrzeżenia przed możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz lokalnymi gwałtownymi wzrostami stanów wody obejmują z kolei tereny w centrum i na północy.

Żółte alerty IMGW związane z roztopami są aktualne na Pomorzu oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Utrzymają się one do niedzieli, do godz. 20:00.

Pogoda stawia na ocieplenie. Roztopy mogą potrwać

Ocieplenie, z którym mamy do czynienia obecnie, utrzyma się w najbliższym czasie. W piątek na Dolnym Śląsku zanotujemy nawet około 19 stopni Celsjusza, a możliwe że lokalnie padnie nawet bariera 20 stopni.

Sobota w tym rejonie przyniesie podobne wartości, dochodzące do około 18 st. C, a przez cały weekend temperatury wszędzie w kraju będą dodatnie.

Nie można wykluczyć, że w tym czasie pojawią się kolejne ostrzeżenia dotyczące zarówno roztopów, jak i możliwego przekroczenia stanów alarmowych na rzekach.

