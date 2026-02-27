Stan alarmowy przekroczony. Jedna z rzek stanowi zagrożenie

Jakub Wojciechowski

Lód spiętrza wodę na rzekach, a roztopy nie ustają. W niektórych miejscach przekroczony jest stan alarmowy, a taka sytuacja może się utrzymać przez kilka najbliższych dni. Dla części Mazowsza hydrolodzy wydali czerwone ostrzeżenie. Nie brakuje również alertów pierwszego i drugiego stopnia.

Lodołamacz płynący przez zamarzniętą rzekę, na pierwszym planie jednostka z zielono-pomarańczową nadbudówką, w tle mapa Polski z zaznaczonymi kolorami obszarami zagrożenia lodowego.
Lodołamacze pracujące na Odrze w pierwszej połowie lutego. Obecnie lód spiętrza wodę na rzekach MazowszaCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Odwilż coraz mocniej daje się we znaki w wielu miejscach kraju. Robi się coraz cieplej, a śnieg szybko znika z nizin. Roztopy i gromadzenie się lodu na rzekach stają się coraz większym problemem, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Z powodu rosnącego poziomu rzek miejscami obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżenia, wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niebezpieczna sytuacja na rzekach. Lód spiętrza nurt

Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na rzece Mławka. Na stacji pomiarowej w Szrańsku głębokość wody wynosi 190 cm. To o 10 cm więcej niż wynosi stan alarmowy w tym miejscu.

Według prognoz IMGW przez najbliższe dni sytuacja w tym rejonie się nie zmieni i stan alarmowy cały czas będzie przekroczony.

Tabela z nazwami stacji pomiarowych, nazwami rzek, aktualnym oraz prognozowanym stanem wody na najbliższe dni. Kolory oraz symbole sygnalizują różne poziomy zagrożenia hydrologicznego.
Stan alarmowy przekroczony jest na rzece Mławka na Mazowszu. Wysoki poziom wody w tym miejscu będzie się utrzymywać w najbliższych dniachIMGWmateriał zewnętrzny

W zlewni środkowej Wisły i jej dopływach sytuacja jest najpoważniejsza. Czerwone ostrzeżenie dotyczy zlewni Wkry na Mazowszu. Tam lód spiętrza wodę, do tego rzeka zasilana jest roztopami.

Oprócz stanu alarmowego w Szreńsku przekroczone są jeszcze stany ostrzegawcze w Trzcińcu Borkowie na Wkrze i tam niedługo mogą też zostać przekroczone stany alarmowe.

Pomarańczowe ostrzeżenia przed możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych oraz lokalnymi gwałtownymi wzrostami stanów wody obejmują z kolei tereny w centrum i na północy.

Żółte alerty IMGW związane z roztopami są aktualne na Pomorzu oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Utrzymają się one do niedzieli, do godz. 20:00.

    Pogoda stawia na ocieplenie. Roztopy mogą potrwać

    Ocieplenie, z którym mamy do czynienia obecnie, utrzyma się w najbliższym czasie. W piątek na Dolnym Śląsku zanotujemy nawet około 19 stopni Celsjusza, a możliwe że lokalnie padnie nawet bariera 20 stopni.

    Sobota w tym rejonie przyniesie podobne wartości, dochodzące do około 18 st. C, a przez cały weekend temperatury wszędzie w kraju będą dodatnie.

    Nie można wykluczyć, że w tym czasie pojawią się kolejne ostrzeżenia dotyczące zarówno roztopów, jak i możliwego przekroczenia stanów alarmowych na rzekach.

