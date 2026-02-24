Stan alarmowy na czterech rzekach. Sytuacja robi się poważna

Odwilż postępuje. W całej Polsce temperatury są dodatnie, a śnieg w wielu miejscach cały czas się topi, powodując niebezpieczne wezbranie rzek. Na czterech z nich został już przekroczony stopień alarmowy - wynika z pomiarów IMGW. Pojawiają się kolejne ostrzeżenia hydrologiczne. Na Mazowszu wydano czerwony alert.

Samochód ratowniczy jadący po zalanej wodą drodze szybkiego ruchu, w tle fragment mapy Polski z zaznaczonymi regionami zagrożenia powodziowego.
Zalana droga ekspresowa numer 6 na Pomorzu Zachodnim. IMGW ostrzega przed możliwymi kolejnymi podtopieniami. W czterech rzekach przekroczone są stany alarmowePAP/Piotr Kowala/IMGW/Xmateriał zewnętrzny

Od weekendu w całej Polsce doświadczamy zdecydowanego ocieplenia. Zalegające w wielu regionach masy śniegu topią się bardzo szybko, a grunt nie jest w stanie w tak krótkim czasie przyjąć mas wody. Dochodzi do wielu lokalnych podtopień. Jedno z nich utrudniło ruch na Pomorzu Zachodnim.

Zalana droga ekspresowa. Na miejscu pracują służby

W wielu miejscach dochodzi do podtopień. Na Pomorze Zachodnim zalana została droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód. Zamknięto ruch w obu kierunkach, obowiązuje objazd dawną drogą krajową DK6.

"Straż pożarna rozpoczęła odpompowywanie wody. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilka godzin. Jedną z przyczyn było przelanie się wody z okolicznych pól do rowów drogowych" - informowała przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w serwisie X:

Zagrożone podtopieniami są kolejne tereny, również w centrum kraju.

    Niebezpiecznie na Mazowszu i nie tylko. Ostrzeżenie trzeciego stopnia

    W najbliższym czasie w wielu miejscach może dojść do gwałtownego wzrostu stanów wody w rzekach. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne.

    Najtrudniejsza sytuacja panuje na Mazowszu. W zlewni Wkry obowiązuje trzeci (czerwony) stopień zagrożenia. Tam "w związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych" poziom wody może się jeszcze zwiększyć.

    Obecnie na czterech rzekach zostały przekroczone stany alarmowe. Do takiej sytuacji doszło na następujących stacjach pomiarowych:

    • Kraszewice - rzeka Łużyca, stan wody: 261 cm;
    • Rzeszotary - Czarna Woda, stan: 251 cm;
    • Szreńsk - Mławka, stan: 184 cm;
    • Zagrodno - Skora, stan: 154 cm.

    Według prognoz IMGW na stacji Rzeszotary stan alarmowy może być przekroczony przez trzy najbliższe dni, zaś w Szreńsku może to potrwać do środy. W pozostałych miejscach woda powinna w najbliższym czasie opaść.

    Obowiązują też ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Pomarańczowe alerty hydrologiczne związane z możliwym wezbraniem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych obejmują część Ziemi Łódzkiej, Dolnego Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Mazur i Małopolski.

    Oprócz tego żółte ostrzeżenia z tego samego powodu swoim zasięgiem obejmują północną i wschodnią część Polski.

