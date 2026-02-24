Od weekendu w całej Polsce doświadczamy zdecydowanego ocieplenia. Zalegające w wielu regionach masy śniegu topią się bardzo szybko, a grunt nie jest w stanie w tak krótkim czasie przyjąć mas wody. Dochodzi do wielu lokalnych podtopień. Jedno z nich utrudniło ruch na Pomorzu Zachodnim.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Zalana droga ekspresowa. Na miejscu pracują służby

W wielu miejscach dochodzi do podtopień. Na Pomorze Zachodnim zalana została droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód. Zamknięto ruch w obu kierunkach, obowiązuje objazd dawną drogą krajową DK6.

"Straż pożarna rozpoczęła odpompowywanie wody. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilka godzin. Jedną z przyczyn było przelanie się wody z okolicznych pól do rowów drogowych" - informowała przed południem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w serwisie X:

Rozwiń

Zagrożone podtopieniami są kolejne tereny, również w centrum kraju.

Niebezpiecznie na Mazowszu i nie tylko. Ostrzeżenie trzeciego stopnia

W najbliższym czasie w wielu miejscach może dojść do gwałtownego wzrostu stanów wody w rzekach. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na Mazowszu. W zlewni Wkry obowiązuje trzeci (czerwony) stopień zagrożenia. Tam "w związku z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych" poziom wody może się jeszcze zwiększyć.

Rozwiń

Obecnie na czterech rzekach zostały przekroczone stany alarmowe. Do takiej sytuacji doszło na następujących stacjach pomiarowych:

Kraszewice - rzeka Łużyca , stan wody: 261 cm;

Rzeszotary - Czarna Woda , stan: 251 cm;

Szreńsk - Mławka , stan: 184 cm;

Zagrodno - Skora, stan: 154 cm.

Według prognoz IMGW na stacji Rzeszotary stan alarmowy może być przekroczony przez trzy najbliższe dni, zaś w Szreńsku może to potrwać do środy. W pozostałych miejscach woda powinna w najbliższym czasie opaść.

Obowiązują też ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Pomarańczowe alerty hydrologiczne związane z możliwym wezbraniem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych obejmują część Ziemi Łódzkiej, Dolnego Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Mazur i Małopolski.

Oprócz tego żółte ostrzeżenia z tego samego powodu swoim zasięgiem obejmują północną i wschodnią część Polski.

-----

Partia Brauna w Sejmie? Sienkiewicz w ''Graffiti'': Ludzie są za Braunem, ponieważ jest taranem, który ma rozwalić system Polsat News Polsat News