W skrócie Planuje się utworzenie stałej bazy wojsk USA w zachodniej Polsce, a rozważane lokalizacje to Poznań, Wrocław i Bydgoszcz - wynika z informacji Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jednocześnie trwają prace nad tak zwaną "ustawą przedwojenną", która ma przygotować prawo i zarządzanie na wypadek ewentualnego kryzysu lub wojny.

Nowe przepisy mają wzmocnić obronność państwa i usprawnić współpracę między wojskiem a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w czwartek, że rozważa utworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. - Mamy wielki szacunek do prezydenta Polski, więc to rozważamy. Może się to wydarzyć - cytowała agencja Anadolu Ajansi.

W ubiegłym miesiącu Trump informował, że Stany Zjednoczone i Polska czynią "znaczące postępy" w tworzeniu takiej jednostki.

"Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko. To będzie historyczny krok dla naszego Wielkiego Sojuszu USA-Polska" - napisał amerykański przywódca na platformie Truth Social.

Stała baza USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz wskazał potencjalne lokalizacje

Minister obrony narodowejWładysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowa Trumpa podczas piątkowej wizyty w Dąbrowie Górniczej. - Naszym zadaniem jest przedstawiać najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo - mówił.

Według wicepremiera trwają dyskusje, jednak wybór lokalizacji takiej bazy leży w gestii Waszyngtonu. Dopytywany, wyznał, że strona amerykańska postawi raczej na zachodnie terytoria Polski.

Lokalizacje, które - jak mówił - pojawiają się w rozmowach i są brane na poważnie, to Poznań, Wrocław iBydgoszcz.

"Ustawa przedwojenna" w MON? Resort ma szykować się na najgorszy scenariusz

Wicepremier odniósł się też do doniesień o powstającej w resorcie obrony "ustawie przedwojennej". Informację o pracach nad dokumentem jako pierwsza podała "Rzeczpospolita", natomiast w późniejszej rozmowie w RMF FM potwierdził ją wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że w projekcie ustawy chodzi o przystosowanie prawa do obecnego stanu geopolitycznego i wyciągnięcie wniosków z wojny w Ukrainie.

- My zrobiliśmy taką analizę zmian, których tam dokonano, oczywiście w tamtej rzeczywistości prawnej. Nie przenosi się tego jeden do jednego, ale są pewne inspiracje i na pewno wskazówki, które z tego płyną - mówił.

Ustawa ma zatem dotyczyć odpowiedzialności poszczególnych podmiotów władzy oraz zarządzania w czasie ewentualnego kryzysu. - Nie chcę nikogo straszyć - podkreślił wicepremier, przy tym jednak zwracając uwagę, że należy być przygotowanym także na najtrudniejsze scenariusze.

- Bylibyśmy rządem, który na pewno nie zasługiwałby na miano odpowiedzialnego, gdybyśmy nie informowali - powiedział.

Nadmienił też, że w kontekście ostatnich częstych alarmów, wynikających z aktywności Rosji w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, teraz jest właściwy czas, by mówić o zagrożeniach. - Kiedy my mamy o tym mówić, jak nie teraz? Kiedy się mamy przygotowywać? - pytał.

Doniesienia o "ustawie przedwojennej"

Jak wynika z publikacji "Rzeczpospolitej", "ustawa przedwojenna" ma uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego.

MON przekazało gazecie, że celem projekt jest "wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, usprawnienie współdziałania pomiędzy siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie obowiązujących regulacji do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym".



