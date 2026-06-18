W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że sekretarz Pentagonu popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, przy czym szczegóły zależą od porozumienia obu państw.

Podczas konferencji prasowej wicepremier przekazał, że NATO zdecydowało o rozwoju odstraszania nuklearnego w odpowiedzi na działania Federacji Rosyjskiej.

Kosiniak-Kamysz poinformował o finalizowaniu umowy ze Szwecją na zakup okrętów podwodnych oraz zapowiedział rozmowy z Hiszpanią o samolotach do tankowania w powietrzu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

O rozmowie z szefem Pentagonu Petem Hegsethem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed zaplanowanym na 7 i 8 lipca szczytem Sojuszu w stolicy Turcji - Ankarze.

- Miło jest mi poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem, Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny - powiedział szef MON.

Stała baza wojsk USA w Polsce. "Modelowy sojusznik"

Polityk następnie przeczytał fragment listu, który w tej sprawie otrzymał. Amerykański Departament Wojny podkreślił, że "priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska".

"W tym duchu mam przyjemność poinformować, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium, jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia" - napisano.

Szef MON poinformował następnie, że uzgodnił ze stroną amerykańską szczegóły dalszych prac, które w ramach polskiego rządu będzie osobiście koordynował. Jak podkreślił, jest to "wielka operacja".

- Tutaj gramy wszyscy razem: pan prezydent, rząd, wszyscy Polacy, jesteśmy jedną drużyną. To jest narodowy strategiczny interes, to jest racja stanu, stała obecność wojsk amerykańskich, o którą zabiegały wcześniejsze rządy, zabiegaliśmy od wielu lat - zaznaczył.

Donald Tusk o bazie USA w Polsce. "Nie spodziewałem się"

Do informacji na temat potencjalnego utworzenia stałej bazy w Polsce odniósł się po kilku godzinach premier Donald Tusk.

- Z wielką satysfakcją odczytałem list sekretarza Hegsetha dotyczący tej potencjalnej bazy w Polsce. Ja jestem optymistą, ale nie spodziewałem się tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji - powiedział.

Szef rządu podkreślił, że na razie mowa jest o wstępnych ustaleniach, ale "jesteśmy na dobrej drodze, aby uzyskać decyzję o stałej amerykańskiej bazie". - To radykalnie zmieniałoby nasze poczucie bezpieczeństwa. Liczę na to, że te "dalsze ciągi" szybko nastąpią - dodał.

USA - Polska. Kosiniak-Kamysz: NATO rozwija odstraszanie nuklearne

Wicepremier w trakcie swojego wystąpienia poruszył także kwestię odstraszania nuklearnego w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- NATO podjęło decyzję o rozwijaniu zdolności do odstraszania nuklearnego. To jest odpowiedź na rozwijanie tych zdolności przez Federację Rosyjską - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polityk podkreślił kluczowe znaczenie tej decyzji, która "była dyskutowana od wielu lat". - A dzisiaj jest bardzo jasne, pierwsze takie stanowisko od 20 lat, które mówi o rozwijaniu tych zdolności. To też jest zaangażowanie USA, ale także wszystkich państw uczestniczących w Grupie Planowania Nuklearnego - wskazał.

- Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Sojusz, przez Stany Zjednoczone. Nasze zaangażowanie (...) pokazuje, że Polska jest dzisiaj filarem NATO w Europie i nie ma dzisiaj obrony państwa na wschodniej flance bez zaangażowania Polski - podkreślił.

Szef MON: Finalizujemy umowę ze Szwecją

W dalszej części konferencji wicepremier poinformował także o finalizowaniu umowy ze Szwecją w sprawie zakupu okrętów podwodnych w ramach programu Orka.

- Dopinaliśmy dzisiaj ostatnie szczegóły, mamy zabezpieczone finansowanie, wczoraj w tej sprawie odbył się komitet sterujący, więc wszystko idzie dobrze i do końca czerwca będziemy chcieli podpisać już te umowy - powiedział szef MON.

Polityk podkreślił, że to nie jedyny zakup polskiego wojska planowany w najbliższym czasie dzięki środkom pozyskanym z programu SAFE. Zapowiedział także rozmowy z Hiszpanią w sprawie pozyskania samolotów do tankowania w powietrzu.





Prywatny SOR w warszawskim szpitalu dla polityków KO. Zgorzelski w ''Graffiti'': Może mieć to wpływ na wybory za rok Polsat News