Środa pełna pogodowych wyzwań. Możliwe utrudnienia
Warto ciepło się ubrać, ponieważ na ocieplenie nie ma szans. Temperatury nie zachwycą i tylko miejscami nieznacznie przekroczą próg 10 stopni. W środę pogoda nas nie rozpieści, ponieważ będzie pochmurnie i miejscami deszczowo. Rano uważać muszą kierowcy i piesi, ponieważ z powodu gęstych mgieł będzie niewiele widać. Możliwe, że tego typu utrudnienia utrzymają się nawet do południa.
Pierwsze godziny dnia w wielu miejscach były mgliste. Lokalnie widzialność spadała do 50-200 metrów. Choć mgły w kolejnych godzinach się rozproszą, to najdłużej - do godz. 10-12:00 - utrzymają się w rejonie Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Kazimierza Dolnego - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Reszta dnia przeważnie będzie pochmurna, ale deszcz nie wszędzie popada.
Pogoda na 15 października mglista i pochmurna
Noc z wtorku na środę miejscami na północy i północy była mroźna. W Mławie zanotowano -1,1 st. C i w tej miejscowości poranek okazał się najchłodniejszy: o godz. 8:00 było tam 1,2 st. C, czyli najmniej w całym kraju. Najcieplej było wówczas na Helu: 10,2 st. C. W ciągu dnia w wielu miejscach nie zanotujemy takich wartości.
Środa będzie pochmurna w praktycznie całym kraju, a miejscami przelotnie popada deszcz. Można się go spodziewać przede wszystkim na północy oraz lokalnie na południu kraju. Wysoko w górach natomiast może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.
Będzie chłodno w całym kraju, przeważnie od 9 do 12 stopni Celsjusza, a najwięcej nad morzem: około 14 stopni. W kotlinach karpackich nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż około 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
Warunki nie zachwycą, również wieczorem
Z powodu gęstych mgieł oraz niskich temperatur rano w całej Polsce pogoda niekorzystnie wpływa na nasz organizm. W ciągu dnia sytuacja nieco się poprawi i warunki zmienią się na obojętne, a miejscami - przede wszystkim na Lubelszczyźnie - przez pewien czas wystąpią korzystne warunki.
Po południu w centrum oraz na północy Polski trzeba liczyć się z tym, że warunki znowu staną się niekorzystne.
