Pierwsze godziny dnia w wielu miejscach były mgliste. Lokalnie widzialność spadała do 50-200 metrów. Choć mgły w kolejnych godzinach się rozproszą, to najdłużej - do godz. 10-12:00 - utrzymają się w rejonie Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Kazimierza Dolnego - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Reszta dnia przeważnie będzie pochmurna, ale deszcz nie wszędzie popada.

Pogoda na 15 października mglista i pochmurna

Noc z wtorku na środę miejscami na północy i północy była mroźna. W Mławie zanotowano -1,1 st. C i w tej miejscowości poranek okazał się najchłodniejszy: o godz. 8:00 było tam 1,2 st. C, czyli najmniej w całym kraju. Najcieplej było wówczas na Helu: 10,2 st. C. W ciągu dnia w wielu miejscach nie zanotujemy takich wartości.

Środa będzie pochmurna w praktycznie całym kraju, a miejscami przelotnie popada deszcz. Można się go spodziewać przede wszystkim na północy oraz lokalnie na południu kraju. Wysoko w górach natomiast może padać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Będzie chłodno w całym kraju, przeważnie od 9 do 12 stopni Celsjusza, a najwięcej nad morzem: około 14 stopni. W kotlinach karpackich nawet w najcieplejszych godzinach dnia nie będzie więcej niż około 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa będzie chłodna w całym kraju. Jedynie nad morzem będzie można liczyć na około 14 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Warunki nie zachwycą, również wieczorem

Z powodu gęstych mgieł oraz niskich temperatur rano w całej Polsce pogoda niekorzystnie wpływa na nasz organizm. W ciągu dnia sytuacja nieco się poprawi i warunki zmienią się na obojętne, a miejscami - przede wszystkim na Lubelszczyźnie - przez pewien czas wystąpią korzystne warunki.

Przez większość środy pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Po południu w centrum oraz na północy Polski trzeba liczyć się z tym, że warunki znowu staną się niekorzystne.

