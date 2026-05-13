Poranek okazał się chłodny - w całym kraju o godz. 7:00 panowały jednocyfrowe temperatury, a na najcieplejszym Helu zanotowano wówczas 9,2 st. C. W ciągu dnia będzie niewiele lepiej i o wartościach większych niż kilkanaście stopni nie mamy co marzyć - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po zmroku przy gruncie będzie kilka stopni poniżej zera.

Pogoda daleka od ideału. Najgorzej będzie na zachodzie

Tak samo jak w od początku tygodnia w środę będzie pochmurnie, choć pod koniec dnia miejscami - głównie na wschodzie - możliwe będą rozpogodzenia.

W wielu miejscach może przelotnie popadać słaby deszcz, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg.

Druga połowa dnia będzie gorsza od pierwszej i wówczas na zachodzie i południu mogą się pojawić burze. W ich trakcie może spaść do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągać do 60-65 km/h.

W środę po południu i wieczorem burz można się spodziewać przede wszystkim w zachodniej części kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Będzie chłodno w całym kraju: termometry pokażą przeważnie od 11 do 14 stopni Celsjusza, a nad morzem i terenach podgórskich nie więcej niż około 9 stopni.

Środa będzie chłodnym dniem, a w nocy lokalnie pojawią się "zimni ogrodnicy", czyli przygruntowe przymrozki WXCharts materiał zewnętrzny

Tam, gdzie nie będzie burz, wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć w wyższych partiach Tatr zanotujemy podmuchy do 55, a na szczytach Sudetów do 80 km/h.

"Zimni ogrodnicy po zmroku". Wiemy, gdzie się pojawią

Tam, gdzie będzie najbardziej pochmurnie i deszczowo i miejscami burzowo, czyli na zachodzie i północy, w środę pogoda będzie przeważnie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Lepiej będzie na południu i wschodzie, gdzie warunki przeważnie będą obojętne, a pod koniec dnia w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie stopniowo poprawią się do korzystnych.

Warunki na północy i zachodzie będą wyraźnie gorsza od tych na południu i wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Noc będzie zimna, a miejscami mroźna. Typowe dla tej pory roku przymrozki, czyli tak zwani "zimni ogrodnicy", pojawią się na terenach podgórskich Karpat i wyniosą -1, a przy gruncie do około -3 stopni.

