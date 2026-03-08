Średnio o 170 zł więcej na koncie seniorów. ZUS przelicza emerytury

Spis treści: Emerytury czerwcowe - ZUS na końcówce zaplanowanych prac Dlaczego emerytury czerwcowe są ponownie przeliczane?

Jak informuje ZUS, już 215,5 tys. świadczeń zostało ponownie przeliczonych zgodnie z ustawą o emeryturach czerwcowych z 2025 roku. Niektórzy seniorzy już teraz mogą zobaczyć na swoim koncie wyższą emeryturę. Osoby klasyfikujące się do ponownego przeliczenia świadczenia nie muszą składać żadnych wniosków.

Emerytury czerwcowe - ZUS na końcówce zaplanowanych prac

ZUS poinformował, że już 98 proc. czerwcowych emerytur została ponownie przeliczona. Prace te prowadzone są zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2025 roku. Co to oznacza dla pobierających świadczenia emerytalne?

W związku z ponownym przeliczeniem emerytury niektórzy seniorzy mogą zobaczyć wyższą kwotę na swoim koncie. Dotyczy to zarówno osób pobierających emeryturę, którzy stanowią 97 proc. przeliczonych świadczeń, jak i rentę rodzinną po zmarłym.

Do tej pory 129,6 tys. osób już otrzymało świadczenie obliczone na nowych zasadach. 76 proc. z nich mogło zobaczyć na swoim koncie większą kwotę. Jak informuje ZUS, średni wzrost emerytur i rent wynosi 172,11 zł brutto.

Niestety nie każdy senior skorzysta z ponownego przeliczenia emerytury. Świadczenia dla niektórych pozostają niezmienione. Dotyczy to przede wszystkim osób, których emerytura pomimo podwyższenia pozostaje na poziomie niższym niż gwarantowana minimalna emerytura. Na przeliczeniu nie skorzystają także osoby, które pobierają rentę wdowią w maksymalnej wysokości.

Dlaczego emerytury czerwcowe są ponownie przeliczane?

Ponowne przeliczenie emerytury dotyczy osób urodzonych po 1948 roku, które zakończyły swoją karierę zawodową w latach 2009-2019 i złożyły wniosek o emeryturę w czerwcu.

Wyliczone wówczas świadczenie było niższe niż osób, które złożyły wniosek w maju czy kwietniu. Problem ten w późniejszych latach został rozwiązany, jednak obejmował tylko osoby, które przeszły na emeryturę po 2019 roku.

Zmianę w niekorzystnych wyliczeniach czerwcowych emerytur wprowadziła ustawa z 2025 roku. Jej inicjatorem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaproponowało ponowne przeliczenie emerytur tych osób zgodnie z nowymi przepisami niwelującymi problem tzw. sezonowości emerytur.

Ustawa i obowiązek ponownego przeliczenia emerytury obejmuje zarówno osoby, które przeszły na emeryturę, jak i te, które w wymienionych latach złożyły w czerwcu wniosek o rentę rodzinną.

