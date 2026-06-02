Sprzedaż kropli do oczu wstrzymana. "Rygor natychmiastowej wykonalności"

W skrócie Sprzedaż kropli do oczu Travoprost + Timolol Medical Valley została wstrzymana w całym kraju z powodu wykrytych nieszczelnych butelek.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu obrotu lekiem ze względu na niespełnienie wymagań jakościowych i ochronę zdrowia pacjentów.

Wycofanie dotyczy wszystkich serii i terminów ważności do marca 2027 roku preparatu Travoprost + Timolol Medical Valley produkowanego przez Medical Valley Invest AB.

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GIF poinformował, że podczas kontroli partii leku wykryto, iż część buteleczek, w których sprzedawane są krople do oczu, jest nieszczelna.

"Wobec uzasadnionego podejrzenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, że przedmiotowy produkt leczniczy nie spełnia ustalonych dla niego wymagań, konieczne i uzasadnione stało się wstrzymanie obrotu tym produktem" - napisano w uzasadnieniu decyzji.

"Przedmiotowa decyzja ma charakter zabezpieczający i służy wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, co do jakości którego istnieje uzasadnione podejrzenia, na czas przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego" - podkreślono.

"Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że dla ochrony zdrowia i życia pacjentów, którzy mogliby przyjąć produkt leczniczy niespełniający wymagań jakościowych, uzasadnione i konieczne było nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności" - dodano.

GIF wstrzymuje obrót leku. Nie spełnia wymagań

Decyzja dotyczy leku Travoprost + Timolol Medical Valley (Travoprostum + Timololum), (40 mcg + 5 mg) zarówno w jednej butelce o pojemności 2,5 ml, GTIN 05909991447106 oraz trzy butelki o pojemności 2,5 ml, GTIN 05909991447113 w zakresie wszystkich serii i terminie ważności do marca 2027 roku.

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Podmiotem odpowiedzialnym za produkcję leku jest szwedzka firma Medical Valley Invest AB.

Krople stosowane są w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u dorosłych pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.





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