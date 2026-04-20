Sprzedawcy fałszywych leków w rękach policji. "Poważne zagrożenie dla życia"

Maciej Olanicki

Sześć osób zostało zatrzymanych w Zielonej Górze w sprawie wprowadzania do obrotu sfałszowanych leków i niebezpiecznych suplementów diety - poinformowała Prokuratura Krajowa. Co najmniej od 2022 r. grupa wytwarzała m.in. czynniki wzrostu, modulatory metabolizmu oraz stymulanty i sprzedawała je w internecie. Środki stanowiły poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi - przekazali śledczy.

Policja
Zatrzymano sześciu członków zorganizowanej grupy, która niezgodnie z prawem produkowała i sprzedawała podrobione leki i suplementy (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Sześć osób zostało zatrzymanych w Zielonej Górze w związku z produkcją i sprzedażą sfałszowanych leków oraz niebezpiecznych suplementów diety.
  • Śledczy zlikwidowali miejsce produkcji, zabezpieczyli nielegalne środki, mienie o wartości ponad 1,2 mln zł oraz 500 tys. zł w gotówce.
  • Członkom grupy postawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.
Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu w Zielonej Górze sześciu członków zorganizowanej grupy, która niezgodnie z prawem produkowała i sprzedawała m.in. substancje anaboliczne, hormony peptydowe, czynniki wzrostu, modulatory metabolizmu oraz stymulanty.

"Były to środki zakazane w sporcie, niedopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze bądź stanowiące poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi" - podała Prokuratura Krajowa. Śledczym podczas zatrzymania towarzyszyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz eksperci Polskiej Agencji Antydopingowej.

Handlarze fałszywymi lekami zatrzymani w Zielonej Górze. "Poważne zagrożenie"

W trakcie czynności śledczy zlikwidowali miejsce produkcji, zabezpieczyli znaczne ilości nielegalnych środków, mienie o wartości ponad 1,2 mln zł oraz 500 tys. zł w gotówce.

Grupa działała co najmniej od 2022 r., dysponowała miejscami produkcji, a nielegalne środki sprzedawała we własnym sklepie internetowym. Następnie środki były dostarczane do klientów za pośrednictwem firm kurierskich z dostawą do paczkomatów.

"W strukturze grupy obowiązywał wyraźny podział ról - od kierowania i organizowania procederu, przez produkcję i konfekcjonowanie, po obsługę sprzedaży internetowej i dystrybucję" - podała prokuratura.

Sprzedawali w internecie, dostarczali kurierem. Sąd zgodził się na areszt

Prokuratura postawiła członkom grupy zarzuty kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, wytwarzania i wprowadzania do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych, a także wprowadzania do obrotu środków spożywczych szkodliwych dla zdrowia.

Sąd na wniosek prokuratury zgodził się na zastosowanie wobec podejrzanych trzymiesięcznego aresztu.

