Sprzeczne głosy ws. Patriotów. Szef BBN reaguje na deklarację ministra obrony

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Wszelkie próby łączenia prezydenta lub Biura Bezpieczeństwa Narodowego z przekazaniem Ukrainie pocisków do systemów Patriot są nieuprawnione - stwierdził szef BBN Bartosz Grodecki. To odpowiedź na stanowisko MON, według którego o donacjach na rzecz Ukrainy Pałac Prezydencki informowany był na bieżąco. "To nic innego jak próba rozmycia odpowiedzialności" - ocenił Grodecki.

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Bartosz Grodecki
Bartosz Grodecki: Nie ma podstaw do łączenia Pałacu Prezydenckiego z decyzją o przekazaniu Ukrainie amunicji do systemów Patriot.Marek Borawski / KPRPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Szef BBN Bartosz Grodecki stwierdził, że próby powiązania prezydenta lub Biura Bezpieczeństwa Narodowego z przekazaniem Ukrainie pocisków Patriot są nieuzasadnione.
  • Szef MON twierdzi, że Pałac Prezydencki był informowany o decyzji dotyczącej przekazania pocisków. Bartosz Grodecki zasugerował co innego i stwierdził, że MON próbuje rozmywać odpowiedzialność.
  • Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podważył zapewnienia rządu o bieżącym informowaniu prezydenta na temat transferu sprzętu do Ukrainy.
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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki odniósł się do twierdzeń wiceszefa MON, według których Pałac Prezydencki był informowany o przekazaniu pocisków PAC-3 do systemów Patriot Ukrainie. Szef BBN stwierdził, że transfer był "wyłączną kompetencją Rady Ministrów".

"Uchwały w tej sprawie są podejmowane w trybie niejawnym. Procedura ich podejmowania nie przewiduje konsultacji ani udziału prezydenta RP, ani Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - przekazał Grodecki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Szef BBN o przekazaniu Patriotów: Wyłączna kompetencja rządu

Według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego rząd próbuje delegować odpowiedzialność za przekazanie kosztownych i trudno dostępnych pocisków na Pałac Prezydencki.

"Wszelkie próby łączenia prezydenta RP lub BBN z tym procesem oraz sugerowanie prowadzonych konsultacji są nieuprawnione. To nic innego jak próba rozmycia odpowiedzialności i uchylenia się od konsekwencji decyzji, które zgodnie z prawem podejmuje wyłącznie rząd" - napisał Grodecki.

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Wcześniej wiarygodność zapewnień, że rząd informował prezydenta o transferach sprzętu, kwestionował w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Chciałbym się dowiedzieć, w jakim trybie pan prezydent jest informowany. Bo ja nie znam takiego trybu, w którym bezpośrednio pan prezydent jest informowany o przekazywaniu jakichś konkretnych donacji na Ukrainę - powiedział Leśkiewicz.

"Próba rozmycia odpowiedzialności". BBN kwestionuje stanowisko MON

W poniedziałek w rozmowie z WP wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk stwierdził, że Pałac Prezydencki był na bieżąco informowany o transferze sprzętu.

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- Wszystkie dokumenty, które trafiają do ministra obrony, czyli wszystkie meldunki dobowe, wszystkie sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, trafiają jednocześnie do prezydenta Karola Nawrockiego - stwierdził wiceszef MON.

- Pracujemy przecież z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i z kancelarią prezydenta. Jest to oczywiste, że prezydent jest informowany o sprawach bezpieczeństwa państwa - powiedział Tomczyk, zaznaczając, że "nie przypomina sobie" sprzeciwu ze strony Pałacu Prezydenckiego.

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