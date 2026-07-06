Sprzeczne głosy ws. Patriotów. Szef BBN reaguje na deklarację ministra obrony

W skrócie Szef BBN Bartosz Grodecki stwierdził, że próby powiązania prezydenta lub Biura Bezpieczeństwa Narodowego z przekazaniem Ukrainie pocisków Patriot są nieuzasadnione.

Szef MON twierdzi, że Pałac Prezydencki był informowany o decyzji dotyczącej przekazania pocisków. Bartosz Grodecki zasugerował co innego i stwierdził, że MON próbuje rozmywać odpowiedzialność.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podważył zapewnienia rządu o bieżącym informowaniu prezydenta na temat transferu sprzętu do Ukrainy.

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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki odniósł się do twierdzeń wiceszefa MON, według których Pałac Prezydencki był informowany o przekazaniu pocisków PAC-3 do systemów Patriot Ukrainie. Szef BBN stwierdził, że transfer był "wyłączną kompetencją Rady Ministrów".

"Uchwały w tej sprawie są podejmowane w trybie niejawnym. Procedura ich podejmowania nie przewiduje konsultacji ani udziału prezydenta RP, ani Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - przekazał Grodecki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szef BBN o przekazaniu Patriotów: Wyłączna kompetencja rządu

Według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego rząd próbuje delegować odpowiedzialność za przekazanie kosztownych i trudno dostępnych pocisków na Pałac Prezydencki.

"Wszelkie próby łączenia prezydenta RP lub BBN z tym procesem oraz sugerowanie prowadzonych konsultacji są nieuprawnione. To nic innego jak próba rozmycia odpowiedzialności i uchylenia się od konsekwencji decyzji, które zgodnie z prawem podejmuje wyłącznie rząd" - napisał Grodecki.

Wcześniej wiarygodność zapewnień, że rząd informował prezydenta o transferach sprzętu, kwestionował w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- Chciałbym się dowiedzieć, w jakim trybie pan prezydent jest informowany. Bo ja nie znam takiego trybu, w którym bezpośrednio pan prezydent jest informowany o przekazywaniu jakichś konkretnych donacji na Ukrainę - powiedział Leśkiewicz.

"Próba rozmycia odpowiedzialności". BBN kwestionuje stanowisko MON

W poniedziałek w rozmowie z WP wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk stwierdził, że Pałac Prezydencki był na bieżąco informowany o transferze sprzętu.

- Wszystkie dokumenty, które trafiają do ministra obrony, czyli wszystkie meldunki dobowe, wszystkie sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, trafiają jednocześnie do prezydenta Karola Nawrockiego - stwierdził wiceszef MON.

- Pracujemy przecież z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i z kancelarią prezydenta. Jest to oczywiste, że prezydent jest informowany o sprawach bezpieczeństwa państwa - powiedział Tomczyk, zaznaczając, że "nie przypomina sobie" sprzeciwu ze strony Pałacu Prezydenckiego.





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