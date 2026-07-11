Zapowiedź Przemysława Czarnka pojawiła się w 83. rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu.

Wołyń. "Mamy moralny obowiązek krzyczeć"

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę rano upamiętnił ofiary zbrodni wołyńskiej i złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wołynia.

- To jest nic innego jak nacjonalizm ukraiński, który miał doprowadzić, i niestety doprowadził, do czystek etnicznych na niespotykaną wcześniej skalę - mówił Przemysław Czarnek, wracając do wydarzeń sprzed 83 lat.

Jak stwierdził, "tak zachowują się tylko ludzie wypaczeni, wyprani z jakichkolwiek wartości". - To jest przeszłość, o którą walczymy (...), która jest do odkrywania cały czas, która musi być upamiętniona - wskazał.

- To jest przeszłość, ale to co jest jeszcze ważniejsze to jest teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj mamy absolutnie moralny obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Bo inaczej tego nazwać nie można - powiedział Czarnek.

Czarnek: Żądamy od rządu

Wiceprezes PiS głosił, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.

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- Żądamy od rządu podjęcia działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z UE - powiedział.

Poseł podkreślił przy tym, że Ukraina "nie ma potrzeby" gloryfikować zbrodniarzy, jako że nie brakuje ukraińskich bohaterów, którzy w czasie ludobójstwa na Wołyniu z narażeniem własnego życia ratowali Polaków.





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