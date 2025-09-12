W skrócie Sejm uchwalił sprzeciw wobec naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Zdecydowana większość posłów poparła uchwałę, wyrażając uznanie dla Wojska Polskiego i sojuszników z NATO. Trzech posłów nie zagłosowało "za".

W dokumencie sejmowym podkreślono potrzebę wzmacniania obronności kraju i zapowiedziano stanowczą reakcję na podobne incydenty w przyszłości.

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu odczytano projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych w dniach 9 i 10 września.

Drony nad Polską. Sejm przyjął uchwałę, nie każdy poseł był "za"

Prezydialny projekt uchwały przedstawiła wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Odczytując treść dokumentu polityk mówiła, iż wtargnięcie rosyjskich dronów "nie było przypadkiem, lecz działaniem podjętym z premedytacją w celu wywarcia presji na Polskę i NATO".

Po odczytaniu treści projektu przez Wielichowską niemal wszyscy posłowie - w tym także Prawa i Sprawiedliwości - wstali i zaczęli bić brawo. Poseł Konfederacji Korony Polski Włodzimierz Skalik chciał zabrać głos w pierwszym czytaniu, jednak wcześniej na sejmową mównicę wyszedł Marek Sawicki z PSL.

- Wnoszę o nieprowadzenie dyskusji i zamknięcie debaty - powiedział Sawicki. Wniosek poddano pod głosowanie - 409 posłów było "za", przeciw było pięciu, a 13 wstrzymało się od głosu.

Za uchwałą w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez Rosję przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych głosowało 431 posłów, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Przeciwko uchwale zagłosował poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik, a posłowie tego ugrupowania - Roman Fritz i Sławomir Zawiślak - wstrzymali się od głosu.

Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. "Głębokie uznanie dla Wojska Polskiego"

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej" - głosi projekt uchwały.

Dalej stwierdzono w nim, że Sejm "wyraża głębokie uznanie i podziękowania dla Wojska Polskiego oraz składa podziękowania państwom sojuszniczym NATO za wsparcie i solidarność".

"Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do dalszego wzmacniania obronności państwa oraz współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie podobne incydenty, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek próby podważania naszego bezpieczeństwa" - dodano.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyjmuje zjednoczenie wszystkich sił politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzywa do kontynuowania stanowczych i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmacniania zdolności do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w szczególności płynącymi ze strony Federacji Rosyjskiej" - wskazano w projekcie.

