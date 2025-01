Sprzątanie za 125 tys. i śniadanie z premierem. Najdroższe aukcje WOŚP

W tym roku WOŚP zbiera fundusze na zakup sprzętu medycznego do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc u dzieci i dorosłych. To właśnie na ten cel trafią pieniądze zebrane podczas aukcji, które stały się jedną z najbardziej emocjonujących części finału. Co roku do licytacji dołączają znane osoby ze świata show-biznesu, sportu i polityki, oferując wyjątkowe doświadczenia i przedmioty, które w normalnych okolicznościach byłyby nieosiągalne.

