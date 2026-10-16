W skrócie Polska stara się o stałe członkostwo w G20, głównie podejmując działania w krajach Globalnego Południa, a w narracji prezydenta pojawił się także motyw problemów na linii Polska-Unia Europejska.

Polska zabiega o zaproszenie na kolejne szczyty G20, koncentrując się między innymi na dialogu z Wielką Brytanią, która będzie przewodzić grupie w przyszłym roku.

Kancelaria Prezydenta wskazuje na potencjalną rolę Unii Europejskiej jako strony sceptycznej, a w ocenie dr. hab. Kamila Zajączkowskiego taki wątek może być przygotowaniem argumentacji na wypadek ewentualnego niepowodzenia polskiej dyplomacji.

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W wywiadzie dla Polsat News i Interii prezydent Karol Nawrocki ocenił, że kwestia członkostwa w G20 jest sprawą, która "jednoczy Polaków wokół naszego sukcesu gospodarczego".

Jak opisywaliśmy w Interii, status stałego członka w grupie G20 jest ważny dla prezydenta Karola Nawrockiego, który obecnie prowadzi ofensywę międzynarodową i zabiega w krajach tzw. Globalnego Południa o zgodę na przyjęcie Polski do prestiżowego grona najbogatszych państw.

G20. Zaproszenie i status stałego członka

Na szczycie G20 w grudniu w Miami Polska będzie w charakterze gościa, na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. By być stałym członkiem, na udział Polski muszą zgodzić się wszystkie pozostałe kraje i organizacje międzynarodowe w grupie.

Właśnie dlatego prezydentowi Nawrockiemu zależy między innymi na rozmowach z Unią Afrykańską, która obawia się o nadreprezentację Europy w G20. Nie bez znaczenia są też zabiegi Rosji, by nie pozwolić Warszawie na stałe członkostwo. Podsumowując, droga do stałego członkostwa jest długa i trudna.

Jeśli w najbliższych tygodniach nie uda się zapewnić stałego członkostwa, polska dyplomacja ma wariant B.

Wariant B, czyli ukłon w stronę Wielkiej Brytanii

O wsparcie prezydenta w zabiegach o stałe członkostwo pytaliśmy podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ wicepremiera Radosława Sikorskiego.

- W sprawie G20 rząd i prezydent mówią jednym głosem. Tak jak w tym roku jesteśmy pełnym uczestnikiem, tak w następnych latach prezydencja jest brytyjska, potem południowokoreańska. Jesteśmy w intensywnym dialogu ze stroną brytyjską - zapewnił minister spraw zagranicznych.

Wielka Brytania jest tutaj kluczowa. Polska dostała w tym roku zaproszenie na G20 od Donalda Trumpa, bo obecnie trwa prezydencja Stanów Zjednoczonych w grupie. Tak jak wskazał Sikorski, w przyszłym roku G20 przewodzić będą Brytyjczycy. I to daje im prawo do wystosowania podobnego zaproszenia.

Wariantem B jest wypracowanie zaproszenia przez kolejną prezydencję. (...) Stąd pan prezydent przed szczytem w Miami udaje się do Londynu

Wprost powiedział o tym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. - Wariantem B jest wypracowanie zaproszenia przez kolejną prezydencję. (...) Stąd pan prezydent przed szczytem w Miami udaje się do Londynu na spotkanie z Jego Królewską Mością, ale także i premierem Wielkiej Brytanii, bo to finalnie od niego będzie zależało - mówił podczas wizyty prezydenta Nawrockiego na Filipinach.

To jednak nie wszystko. Właśnie na Filipinach w retoryce Kancelarii Prezydenta ws. G20 pojawił się nowy argument.

Walka o G20. Europejski plan awaryjny

- Liczyłbym też na wsparcie rządu. Jedna ze sceptycznych stron to niestety Unia Europejska - stwierdził Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Manili. W ten sposób odniósł się do starań o członkostwo w G20, które członkiem jest UE.

- Mam nadzieję, że premier Donald Tusk i polski rząd wykonają swoją pracę także w Unii Europejskiej, aby Unia popierała nasze wysiłki, żebyśmy byli częścią w G20. Ja robię wszystko, co w mojej mocy - mówił dalej prezydent.

Krótko później w podobnym tonie wypowiadał się Przydacz. - Mówił pan prezydent o tym, że Komisja Europejska nie do końca jest tutaj aktywna. Mamy nadzieję, że być może premier zacznie korzystać z tych swoich dobrych kontaktów czy to w Berlinie, czy w Brukseli, aby także zaczęli nas popierać - podkreślił.

Mam nadzieję, że premier Donald Tusk i polski rząd wykonają swoją pracę także w Unii Europejskiej, aby Unia popierała nasze wysiłki

O wątek europejski i obawy Kancelarii Prezydenta zapytaliśmy dyrektora Centrum Europejskiego UW.

- Sądzę, że to najważniejsze państwa G20 ze Stanami Zjednoczonymi na czele, ale też Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy Włochy będą decydowały, czy zostaniemy w grupie na dłużej. Nie przeceniałbym roli Komisji Europejskiej. Kancelaria Prezydenta może mieć wątpliwości, ale sądzę, że są na wyrost - stwierdził dr hab. Kamil Zajączkowski.

- Można też przypuszczać, że argument o Unii Europejskiej to szykowanie gruntu na wypadek, gdyby z G20 nam się nie udało. Politycznie zawsze można i lepiej jest zrzucić winę na instytucję, z którą Polska już wielokrotnie była w sporze - dodał w rozmowie z Interią.

Wynika z tego, że do czasu rozstrzygnięcia kwestii G20 wątek europejski może służyć dwóm sprawom. Po pierwsze Kancelaria Prezydenta i sam prezydent mają pole, na którym mogą mówić o mobilizowaniu strony rządowej. Po drugie w razie porażki ze stałym członkostwem - tak jak wskazuje Kamil Zajączkowski - będzie już przygotowana argumentacja do wskazania winnego fiaska dyplomatycznej ofensywy Polski.

Jakub Krzywiecki



