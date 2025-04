Zgodnie z komunikatem PK, pierwsza warstwa to postępowania, w których "sprawcy mogli poczuć się traktowani przez prokuratorów w sposób łagodny, gdzie sprawy były umarzane lub wręcz toczone z uporem maniaka tylko po to, by nie skierować aktu oskarżenia, by nie postawić zarzutu". Chodzi tu przede wszystkim o postępowania w sprawie mowy nienawiści.