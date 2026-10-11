"Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie". Nowe informacje o planowanym zamachu

- Zgłoszenie o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska, a także wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostało przesłane za pośrednictwem SOP-u do policji. Wpłynęło na skrzynkę, podkreślam, dzisiaj - przekazała na początku rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Jak dodała Gałecka, w związku z tym niezwłocznie zarówno szef MSWiA Marcin Kierwiński, jak i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili zwołanie spotkania. Brały w nim udział służby podległe MSWiA, policja, SOP, a także funkcjonariusze ABW.

Możliwy zamach na premiera. "Duże prawdopodobieństwo spełnienia gróźb"

- Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie - podkreślił następnie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Wiem, że na wielu antenach, wielu pseudoekspertów wypowiada się dzisiaj z niedowierzaniem, dlaczego o tym poinformowaliśmy. Dlatego, że sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważna - kontynuował, dodając, że "z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, do służb wpływa coraz więcej różnych pogróżek dotyczących Polski i Polaków".

- W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych wobec najważniejszych osób w państwie. Pogróżkach dotyczących bezpieczeństwa, życia premiera i wicepremiera - podkreślił Dobrzyński. - Ta informacja jest na tyle poważna i wiarygodna, że zdecydowaliśmy państwu teraz te informacje przekazać - dodał.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że "mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb". - Dlatego nasi ministrowie, minister Kierwiński i minister Siemoniak, uznali, że w tym momencie niezbędne jest połączenie sił. W Centrum Antyterrorystycznym spotkali się funkcjonariusze, którzy ustalili dalsze czynności, jakie będą podejmować w tej bardzo poważnej sprawie. Spotkanie właśnie się zakończyło - dodał.

Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz zagrożeni zamachem. Skąd informacja o możliwym ataku?

Dobrzyński zapewnił, że służby pracują w związku z tą sprawą, a o efektach tej pracy będzie mógł poinformować niebawem.

Pytany o źródło informacji o możliwym zamachu, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wyjaśnił, że służby całodobowo czerpią sygnały z różnych kanałów: z mediów, ze źródeł medialnych, z mediów społecznościowych a także pozyskują je w sposób operacyjny.

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa całodobowo, funkcjonariusze przez cały czas te informacje zbierają i weryfikują - podkreślił, tłumacząc, że nie może mówić o szczegółach.

Jacek Dobrzyński zapewnił jednocześnie, że premier objęty jest ochroną a odpowiednie służby dbają o jego bezpieczeństwo.



