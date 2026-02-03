W skrócie Silne mrozy ustąpią na krótko. Potem ponownie doświadczymy bardziej surowej zimy.

Prognozy IMGW wskazują, że z silnymi mrozami musimy się liczyć przynajmniej do połowy lutego.

Temperatury w lutym będą znacznie niższe niż zwykle, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie.

Obecnie mamy do czynienia z najzimniejszym okresem w tym sezonie. Nocami temperatury miejscami na północnym wschodzie spadają poniżej -25 stopni Celsjusza, a lokalnie temperatura odczuwalna spada do -30 stopni lub osiąga jeszcze niższe wartości. Niedługo jednak nastąpi znaczne ocieplenie. Wiele wskazuje na to, że nie zostanie z nami na długo - wynika z prognoz długoterminowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mroźna zima może potrwać do połowy marca.

Nadchodzi ocieplenie. Zima jednak się nie podda

Od południa do Polski nadciąga wyraźne ocieplenie. Możliwe, że już w środę w południowych województwach będzie kilka stopni powyżej zera. W drugiej połowie tygodnia cieplejsza strefa zdecydowanie się rozszerzy, a na południu miejscami może być nawet około 8 stopni na plusie.

Niewykluczone, że w weekend mroźnie będzie tylko na północnym wschodzie, a w pozostałych miejscach będzie w okolicach zera, zaś na południu i południowym zachodzie do 4-5 stopni.

W drugiej połowie tygodnia nadejdzie ocieplenie. Potrwa ono kilka dni, a potem znowu temperatury spadną ponownie IMGW materiał zewnętrzny

Taka zmiana oznacza również zdecydowanie inne opady: w wielu miejscach musimy się liczyć z marznącymi deszczem lub mżawką, powodującymi gołoledź.

W kolejnych dniach musimy się liczyć z dużą ilością opadów, często marznących i powodujących gołoledź. Potem wrócą opady śniegu IMGW materiał zewnętrzny

Odwilż będzie jednak chwilowa. Według najnowszych prognoz już na początku przyszłego tygodnia znowu zrobi się mroźnie i miejscami na północy i północnym wschodzie w ciągu dnia może być do -11, -10 stopni. Mróz może ogarnąć zdecydowaną większość kraju.

Nocami znowu możemy w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia notować lokalnie poniżej -20 stopni Celsjusza. Opady znowu zmienią charakter i zacznie padać sam śnieg, w dodatku w większości kraju.

W kolejnych tygodniach, nawet po okresach odwilży, silne mrozy będą wracać do Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Niewykluczone, że to nowe uderzenie mrozu będzie dość krótkie, a po nim znów będziemy mieli do czynienia z kolejnym ociepleniem i temperaturami do kilku stopni powyżej zera na południu i południowym zachodzie.

Zimna połowa lutego. Mrozy potrwają do marca

Kolejne wahnięcia temperatur mogą występować, jednak wyraźnie widać, że przez kolejne tygodnie będzie zimno.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy długoterminowe IMGW, to co najmniej do połowy lutego będziemy się zmagać z mrozami zdecydowanie większymi niż zwykle o tej porze roku. Na północy i północnym wschodzie w pierwszej połowie lutego może być średnio nawet o ponad sześć stopni zimniej niż zwykle.

Wiele wskazuje na to, że mrozy prędko nie złagodnieją i utrzymają się przynajmniej do połowy lutego, a na północy potrwają nawet dłużej IMGW materiał zewnętrzny

Oznacza to, że mrozy w Polsce potrwają dłużej, więc zima prędko nie odpuści. Do połowy lutego opady śniegu nie będą jednak zbyt intensywne. Druga połowa miesiąca z kolei powinna przynieść więcej opadów, głównie śniegu, ale z czasem również mieszanych, w miarę postępujących zmian w pogodzie.

Może się okazać, że mroźna zima potrwa do końca lutego, a być może nawet do połowy marca będziemy notować dość niskie temperatury. Do normy powinny one wrócić w marcu - wynika z obecnych wyliczeń.

Trzeba podkreślić, że tego typu przewidywania obarczone są bardzo dużym ryzykiem błędu. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień. Prognozy długoterminowe należy traktować jako orientacyjne.

