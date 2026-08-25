Sprawa Zondacrypto. Giertych ogłasza: Jestem obrońcą Przemysława Krala

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Aktualizacja

"Uprzejmie informuję, że od maja br. jestem obrońcą mec. Przemysława Krala" - poinformował w mediach społecznościowych Roman Giertych. Jak dodał, szef Zondacrypto oddał do dyspozycji prokuratury "ogromny majątek", który posłuży do wydania odszkodowań pokrzywdzonym w sprawie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Roman Giertych
Roman GiertychJACEK DOMINSKIReporter

"W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek który łącznie z tym, który został zabezpieczony już wcześniej przez organy ścigania, powinien wystarczyć do zaspokojenia wszystkich pokrzywdzonych, którzy zgłosili się jako tacy do prokuratury" - napisał Roman Giertych.

Jak dodał, "to wszystko co ma do powiedzenia w tej sprawie".

Roman Giertych obrońcą szefa Zondacrypto

Jeszcze zanim w mediach społecznościowych pojawił się wpis Romana Giertycha, o sprawę pytany był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Nie odnoszę się do tego, bo jest swoboda wyboru pełnomocników przez osoby, które mają problemy prawne. Zapytajcie Romana Giertycha - mówił dziennikarzom, z którymi rozmawiał w Sejmie.

- Możemy pytać za chwilę pana Marcina Romanowskiego dlaczego wybrał sobie takiego pełnomocnika albo pana Ziobrę. To jest przywilej osób, które sobie wybierają pełnomocników, ja tutaj nie chcę udzielać żadnych informacji - tłumaczył.

Wcześniej funkcję pełnomocnika Przemysława Krala pełnił mec. Bartosz Lewandowski, znany m.in. z obrony Zbigniewa Ziobry, czy Marcina Romanowskiego.

Wkrótce więcej informacji.

"Polityczny WF": Rozłam w PiS podzielił rodzinę. Ojciec i syn po dwóch stronach INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze