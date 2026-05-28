Sprawa Zbigniewa Ziobry. Zwrot w sądzie, posiedzenie przyspieszone

Adam Gaafar

Posiedzenie dotyczące zażalenia na aresztowanie Zbigniewa Ziobry zostanie przyspieszone i odbędzie się na początku lipca, zamiast we wrześniu - podał Sąd Okręgowy w Warszawie. Ponadto minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że może zwrócić się w sprawie Ziobry do amerykańskiego Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE).

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Sąd przyspieszył decyzję ws. Zbigniewa Ziobry

W skrócie

  • Posiedzenie dotyczące zażalenia na aresztowanie Zbigniewa Ziobry odbędzie się na początku lipca, zamiast we wrześniu, z powodu zmiany planów urlopowych sędziów.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział formalne działania wobec ICE, jeśli dokumenty umożliwiające wjazd Ziobry do USA zostały wydane bezprawnie.
  • Zbigniew Ziobro usłyszał 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, korzystając z dokumentu otrzymanego na Węgrzech.
Pierwsza decyzja dotycząca zastosowania aresztu tymczasowego wobec byłego ministra sprawiedliwości zapadła 5 lutego. Pierwotnie warszawski sąd wyznaczył termin rozpatrzenia zażalenia obrońcy Zbigniewa Ziobry na 8 września.

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie, posiedzenie dotyczące prawomocności postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Ziobry rozpocznie się 1 lipca o godz. 9.30.

Wyjaśniono, że decyzja ta ma związek zmianą terminów urlopów składu orzekającego.

Sąd wyznaczył ponadto dwa dodatkowe terminy posiedzeń na 3 i 6 lipca.

Żurek zapowiada ws. Ziobry. "Wystąpię z formalnym wnioskiem"

Jednocześnie Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli okaże się, że węgierskie dokumenty, które umożliwiły Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych, zostały wydane bezprawnie, zwróci się do ICE (amerykański Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł, wokół którego w USA nie brakowało kontrowersji po brutalnych interwencjach).

- Wystąpię z takim formalnym wnioskiem. Tylko najpierw muszę mieć pewność, jaki dokument wydały Węgry, na jakiej podstawie - powiedział minister sprawiedliwości TVN24+.

Polityk podkreślił, że chciałby, aby dokument podróży Ziobry został anulowany, ponieważ - w jego ocenie - wydano go z pobudek politycznych i pozaprawnych. - Jeżeli przekonam do tego ministrów rządu węgierskiego - mówię to otwartym tekstem - to kolejnym ruchem będzie zapytanie, czy jest jakaś ustawa w USA "lex Ziobro", która pozwala mu być traktowanym na innych zasadach - powiedział.

Dodał, że prokuratura przygotowała już wniosek o ekstradycję polityka.

Ziobro w USA. Prokuratura stawia mu 26 zarzutów

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - przebywający obecnie w Stanach Zjednoczonych - jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro, według prokuratury, miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

Polityk PiS stanowczo odpiera wszystkie zarzuty i mówi o politycznej zemście jego rywali.

