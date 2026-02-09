W skrócie Do sądu wpłynęły dwa wnioski obrońcy Zbigniewa Ziobry dotyczące postanowienia o jego aresztowaniu.

Obrońca wnosi o rozstrzygnięcie wątpliwości oraz o wstrzymanie wykonania aresztowania, wskazując na jego niewykonalność.

Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wydanie niezgodnych z prawem poleceń związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzję o areszcie na okres trzech miesięcy dla byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS, wydał 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Wnioskowała o to Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo ws. nadużyć dotyczących Funduszu Sprawiedliwości w czasie gdy Zbigniew Ziobro był szefem MS i prokuratorem generalnym. 6 lutego prokuratura wydała też postanowienie o poszukiwaniu Ziobry listem gończym.

Tuż po rozstrzygnięciu sądu obrona byłego ministra informowała o złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji o areszcie, dzień później jednak sąd poinformował o odmowie wstrzymania tego postanowienia.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Obrona wnioskuje do sądu

W poniedziałek mec. Adam Gomoła poinformował na platformie X o skierowaniu do sądu rejonowego dwóch wniosków. W pierwszym obrona wnioskuje o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu Ziobry. W drugim obrona wnosi o wstrzymanie postanowienia o areszcie, bo - jak uzasadniono -"niezależnie od jego niezasadności na tę chwilę jest ono niewykonalne".

"Podobnie niewykonalne byłoby ewentualne postanowienie o ENA, wydane na wniosek Prokuratury Krajowej" - stwierdził obrońca na platformie X.

Jako podstawę do skierowania wniosku w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości co do postanowienia, obrońca Ziobry wskazał artykuł 13 Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z nim organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo to orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.

Prócz skierowanych w poniedziałek wniosków obrona Ziobry zapowiadała też skierowanie zażalenia na postanowienie o aresztowaniu byłego ministra do Sądu Okręgowego w Warszawie.

List gończy za byłym ministrem Zbigniewem Ziobrą

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że "grożą mu prześladowania polityczne".

Dzień po decyzji sądu w sprawie aresztu prokuratura wydała list gończy za Ziobrą, ma też zostać skierowany do sądu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowanie byłego szefa MS. Prokurator kierujący śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przekazał, że wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry ma trafić do sądu okręgowego prawdopodobnie na początku tego tygodnia.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Mroczek w "Graffiti" o relacji PiS i MAGA: Dali się złapać w pułapkę Polsat News