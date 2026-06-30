Sprawa "zamachu stanu". Decyzja prokuratury w kwestii dwóch wątków

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoni Skiba poinformował, że pierwszy wątek dotyczy czynu związanego z wygaszeniem mandatów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz niedopuszczenia ich do prac Sejmu między 29 grudnia 2023 r. a 8 czerwca 2024 roku - w tym 7 lutego 2024 roku - kiedy usiłowali przy pomocy innych posłów wejść do budynków sejmowych.

Śledczy wskazali, że nie leżało w kompetencjach marszałka Sejmu ocenianie, czy Sąd Okręgowy w Warszawie miał prawo wydać wyrok skazujący posłów, pomimo zastosowania wobec nich w 2015 roku - jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania karnego - prawa łaski przez prezydenta.

"Marszałek Sejmu jako organ władzy wykonawczej nie posiada żadnych uprawnień do kontroli ani weryfikowania wyroków sądowych. Miał więc obowiązek zastosować się do treści tego wyroku i mając na uwadze jego przymiot prawomocności - wydać zgodnie z Kodeksem wyborczym postanowienie o wygaśnięciu ich mandatów poselskich" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura zaznaczyła ponadto, że Hołownia nie miał uprawnień, aby oceniać orzeczenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, w którym oddalono odwołanie od jego postanowienia o wygaśnięciu mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

"Prokurator uznał również, że marszałek Sejmu składając odwołania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, co prawda działał sprzecznie z literalnym brzmieniem przepisów o właściwości poszczególnych Izb SN, jednak czynił to w interesie publicznym" - dodano w komunikacie.

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