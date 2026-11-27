W styczniu 1993 roku Ernestyna Wieruszewska miała 17 lat. Jej znakiem charakterystycznym były bujne, rude włosy. O jej rówieśniczce, Annie, znajomi mówili "oryginalna w stroju i fryzurze".

Od tamtego czasu minęły 33 lata. Żadne z toczących się przez ten czas śledztw nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, co stało się z nastolatkami.

Jeśli Anna i Ernestyna żyją, są dziś 50-letnimi kobietami.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Kielcach opracowało najnowszą, niepublikowaną dotąd progresję wiekową obu zaginionych.

Anna Semczuk i Ernestyna Wieruszewska - najnowsza progresja wiekowa Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Kielcach / Magdalena Piasecka materiał zewnętrzny

Portrety wskazują, jak Anna i Ernestyna mogą dzisiaj wyglądać. Czytelnicy Interii mogą zobaczyć je jako pierwsi.

Ernestyna Wieruszewska - progresja wiekowa Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Kielcach / Magdalena Piasecka materiał zewnętrzny

Anna Semczuk - progresja wiekowa Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Kielcach / Magdalena Piasecka materiał zewnętrzny

Zaginięcie Anny Semczuk i Ernestyny Wieruszewskiej. 33 lata bez odpowiedzi

Anna Semczuk i Ernestyna Wieruszewska wyjechały do Zakopanego w styczniu 1993 roku. Dwie 17-latki z Warszawy chciały spędzić na Podhalu ferie zimowe.

W poniedziałek 26 stycznia 1993 roku dziewczęta opuściły kwaterę w Kościelisku, mówiąc gospodyni, że wybierają się na dworzec kolejowy w Zakopanem. Miały kupić bilety powrotne do Warszawy na kolejny dzień. Tu ślad się po nich urywa.

W sprawie zaginięcia licealistek z Warszawy pojawiło się kilka hipotez, a wśród nich m.in. wątek nawiązania kontaktu z sektami, handlu żywym towarem czy wypadku w górach. Wreszcie natrafiono również na wątek miłosny.

O każdym z nich można przeczytać w reportażu Interii TUTAJ.



