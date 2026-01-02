W skrócie PiS usunął w 2023 roku komunikat o wywiadzie ministra Witolda Waszczykowskiego dla rosyjskich mediów z 2017 roku. Teraz MSZ ponownie go opublikowało.

Wywiad dotyczył relacji z Rosją oraz polskiej gotowości do współpracy.

Waszczykowski krytykował projekt Nord Stream 2 i zapowiadał uniezależnienie Polski od rosyjskiego gazu.

Komunikat, dotyczący wywiadu, udzielonego przez Witolda Waszczykowskiego rosyjskiej gazecie "Kommiersant", pojawił się na stronie internetowej MSZ 7 sierpnia 2017 roku. Został jednak usunięty z niej w czerwcu 2023 roku podczas kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi.

W piątek MSZ zdecydowało się jednak ponownie opublikować komunikat na swojej stronie internetowej.

Wywiad Waszczykowskiego dla rosyjskich mediów. Ruch MSZ

"W związku z dyskusją o usunięciu w czerwcu 2023 roku omówienia wywiadu byłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego dla rosyjskiej gazety Kommiersant przywracamy treść komunikatu z 7 sierpnia 2017 roku wraz z linkiem do pełnego wywiadu" - przekazał rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór w serwisie X.

W opublikowanym przez MSZ komunikacie można przeczytać, co w 2017 roku ówczesny szef resortu dyplomacji w rządzie PiS Witold Waszczykowski mówił na temat relacji Polski z Rosją.

- Sąsiedztwo z Rosją jest ciężkie. Ale z drugiej strony to jest sąsiedztwo bardzo obiecujące: Rosja to ogromny rynek. Gdyby w Rosji był demokratyczny i gotowy do współpracy z UE rząd - to byłaby to dla nas sytuacja idealna - oceniał wtedy szef MSZ.

Waszczykowski zaznaczał również, że "po stronie polskiej jest gotowość do współpracy z Rosją" - wspomniano w komunikacie. Dowodem na to miały być wizyty polskich wiceministrów Marka Ziółkowskiego i Joanny Wronieckiej w Moskwie w latach 2016-2017.

Wywiad Waszczykowskiego dla rosyjskiej gazety. Mówił o współpracy z Rosją

"Polska wyszła także z inicjatywą wznowienia prac Grupy do Spraw Trudnych, powołując nowego współprzewodniczącego, profesora Mirosława Filipowicza" - napisano w komunikacie. Szef resortu dyplomacji twierdził jednak wówczas, że "po stronie rosyjskiej nie widać wzajemności i gotowości do dialogu".

W wywiadzie dla rosyjskiej gazety w 2017 roku minister Waszczykowski mówił, że Polska będzie dążyła do rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. - Oczywiście nie zamierzamy podejmować niczego na własną rękę: przede wszystkim wszystko zależy od gotowości Rosji i Ukrainy do realizacji porozumień mińskich, a także od uczestników formatu normandzkiego - twierdził Waszczykowski.

Ówczesny szef MSZ krytykował również projekt Nord Stream 2 i zapowiadał uniezależnienie się od rosyjskiego gazu oraz bronił uchwalonej w kwietniu 2017 roku nowelizacji tzw. ustawy o dekomunizacji.

