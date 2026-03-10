W skrócie Kolejny były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, obecnie pracujący w Służbie Ochrony Państwa, usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań w sprawie wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło z 2017 roku.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku informuje, że zarzuty takie postawiono już wcześniej innym funkcjonariuszom BOR w związku z tym postępowaniem.

Śledztwo dotyczy m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz składania nieprawdziwych zeznań podczas postępowania w sprawie wypadku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, który obecnie pracuje w Służbie Ochrony Państwa, prokuratura we wtorek przedstawiła zarzut składania fałszywych zeznań.

Wypadek Beaty Szydło z 2017 roku. Kolejny funkcjonariusz SOP z zarzutami

"W sprawie nieprawidłowości w postępowaniach związanych z wypadkiem drogowym z udziałem byłej Prezes Rady Ministrów Prokuratura Regionalna w Białymstoku informuje, iż byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, jednocześnie obecnemu funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, przedstawiono zarzut składania fałszywych zeznań" - czytamy w komunikacie.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Zbigniew Szpiczko przekazał, że następnie zostały wykonane czynności procesowe z podejrzanym.

Czyn zarzucany funkcjonariuszowi z art. 233 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. zagrożony jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

"W niniejszej sprawie nie było potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, poprzez stosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych" - dodał rzecznik w komunikacie.

Szpiczko przekazał, że na tym etapie śledczy nie informują o postawie procesowej podejrzanego, ponieważ przesłuchanie odbyło się w trybie niejawnym. "Bliższe informacje dotyczące zakresu prowadzonego śledztwa będą udzielane po wykonaniu czynności procesowych z udziałem kolejnych podejrzanych" - podał rzecznik.

Jak informowała Prokuratura Regionalna w Białymstoku, w poniedziałek zarzut składania fałszywych zeznań usłyszało dwóch innych funkcjonariuszy BOR, którzy obecnie także pracują w Służbie Ochrony Państwa. Wcześniej w piątek, ale również pod koniec lutego taki krok podjęto wobec jeszcze wobec kolejnych dwóch byłych funkcjonariuszy BOR.

W 2018 roku BOR zostało zastąpione przez Służbę Ochrony Państwa.

Śledztwo w sprawie wypadku Szydło. Wykryto nieprawidłowości

We wszczętym wiosną 2025 r. śledztwie prokuratorzy badają m.in., czy w latach 2017-2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 r. z udziałem aut z kolumny rządowej i fiata seicento, w wyniku którego pasażerowie jednego z tych samochodów oraz ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń. Trzeci wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań - w charakterze świadków - przez ówczesnych funkcjonariuszy BOR co do okoliczności wypadku.

Jak podawała białostocka prokuratura, wszczynając swoje śledztwo, chodzi o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej. Zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W śledztwie krakowskiej prokuratury kierowca seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

W połowie marca 2018 r. krakowska Prokuratura Okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 r. sąd ten uznał, że kierowca fiata jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy.

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

"SAFE musi zostać podpisany". Szef MSWiA o spotkaniu z prezydentem Polsat News Polsat News