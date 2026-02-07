W skrócie Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych za nieustąpienie pierwszeństwa pieszej na przejściu w Krakowie.

Sprawa dotyczyła nagrania wywiadu, w którym Żurek prowadził samochód, a policja wszczęła postępowanie po publikacji nagrania.

Minister przyjął mandat, zrzekł się immunitetu i stwierdził, że "wszyscy jesteśmy równi wobec prawa".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowała rzeczniczka ministerstwa sprawiedliwości Dominika Ziętara, w sobotę Waldemar Żurek przyjął i opłacił mandat w wysokości 1500 zł.

Szef MS ukarany ponadto został 15 punktami karnymi.

Waldemar Zurek zapłacił mandat. Nie ustąpił pierwszeństwa

Sprawa dotyczy przejazdu polityka przez przejście dla pieszych w Krakowie w momencie, gdy na pasy wchodziła piesza. Do sytuacji doszło podczas nagrania wywiadu, opublikowanego 26 stycznia, w którym minister Żurek prowadził samochód - malucha.

Postępowanie krakowskiej policji w sprawie wszczęte zostało dzień po pojawieniu się nagrania w internecie. W miniony poniedziałek funkcjonariusze ustalili, że minister sprawiedliwości popełnił wykroczenie, nie ustępując pieszej pierwszeństwa na przejściu.

W przypadku zdarzenia z udziałem szefa MS policja opierała się na przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Żurek nie ustąpił pierwszeństwa. "Równi wobec prawa"

Jeden z zapisów ustawy głosi: "Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju".

Waldemar Żurek po incydencie na drodze przekazał, że "zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji".

"Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - dodał we wpisie na platformie X.

W poniedziałek policja podała, że minister sprawiedliwości zgodził się zrzec immunitetu prokuratora generalnego. - Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie - stwierdził w rozmowie z PAP Żurek, komentując oświadczenie krakowskiej policji. Jak podkreślił, "ważne, by (w takich sytuacjach - red.) była refleksja i słowo przepraszam".

"Wydarzenia": Kładka absurdu w Libiążu. "Tu Bareja mógłby nakręcić film" Polsat News