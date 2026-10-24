W skrócie Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że przyczyną tragicznej śmierci dwóch żołnierzy GROM w USA było zderzenie i splątanie się skoczków w trakcie nocnych ćwiczeń.

Do wypadku doszło 19 września 2025 roku w Arizonie, gdy podczas nocnego szkolenia spadochronowego doszło do nieplanowanej zmiany miejsc w szyku i przecięcia toru lotu.

Gen. Roman Polko wskazuje, że do tragedii doprowadził niefortunny splot zdarzeń w bardzo trudnych warunkach nocnych, a polskie i amerykańskie służby prowadzą wspólne śledztwo.

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Do tragicznych wydarzeń doszło 19 września 2025 roku w okolicy jednej z amerykańskich baz wojskowych w Arizonie. Żołnierze polskich Wojsk Specjalnych zginęli podczas nocnych skoków ze spadochronem.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi strona polska i amerykańska.

Śmierć polskich żołnierzy w USA. Ustalenia śledczych

Z ustaleń polskich śledczych, do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że do tragedii doprowadził splot nieszczęśliwych zdarzeń.

"Nieplanowana zmiana miejsc w szyku, przecięcie toru lotu skoczków oraz zderzenie i splątanie skoczków w powietrzu" - takie przyczyny śmiertelnego wypadku wskazują prokuratorzy.

Były dowódca tej jednostki gen. Roman Polko przekonywał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że ćwiczenia były prowadzone w bardzo trudnych warunkach, a polskim komandosom zabrakło "żołnierskiego szczęścia".

- Ja bym nie nazwał tego błędem, po prostu zabrakło im żołnierskiego szczęścia. Przy skokach w nocy, w kompletnej ciemności nie mogli wiele zrobić. Na reakcję są sekundy. To tak, jakbyśmy się poruszali pojazdami z wyłączonymi światłami, na wyczucie, nic nie widząc - przekonywał oficer w stanie spoczynku w rozmowie z "Rz".

Jak przypomina "Rz", był to skok z 3 tysięcy metrów, w tzw. swobodnym opadaniu. Żołnierze spadają, a spadochron otwiera się na wysokości 1,5 tysiąca metrów.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych wszczęła śledztwo, ale po roku zostało umorzone. - Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze nie wykazało, iż do śmierci żołnierzy przyczyniły się zachowania innych osób - powiedział dziennikowi rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba, dodając, że decyzja jest prawomocna.

Tragedia w Arizonie. Zginęło dwóch żołnierzy GROM

19 września 2025 roku przed godziną 23 polskiego czasu Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że podczas szkolenia w USA w tragicznym wypadku zginęło dwóch polskich żołnierzy.

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego, realizowanego w Stanach Zjednoczonych, doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - podano w komunikacie.

W dalszej części zapewniono, że rodziny poległych wojskowych zostały objęte wszechstronnym wsparciem.

"Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania, prowadzonego przez specjalną komisję, powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia" - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Kondolencje w związku ze śmiercią żołnierzy złożyli ich bliskim szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki.



