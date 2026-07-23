Sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Jest wyrok sądu

W skrócie Sąd orzekł, że lekarze nie są winni śmierci Jerzego Ziobry, a wobec jednego z nich postępowanie zostało umorzone z powodu przedawnienia.

Sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji wobec trzech lekarzy, uznając ich prawomocnie za niewinnych i uniewinnienia domagały się obie strony postępowania.

Sprawa dotyczyła leczenia Jerzego Ziobry w 2006 roku, a pierwsze śledztwo było dwukrotnie umarzane przed złożeniem prywatnego aktu oskarżenia przez rodzinę.

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Sąd Okręgowy w Krakowie w czwratek wydał wyrok w sprawie lekarzy z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, których oskarżono o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniewa Ziobry.

Oskarżeni zostali: ówczesny kierownik II Oddziału Kliniki Kardiologii i oddziału klinicznego szpitala prof. Jacek D., ówczesny lekarz tego oddziału i wiceszef Pracowni Hemodynamiki prof. UJ Dariusz D., lekarka dyżurna Katarzyna S. i ordynator sali monitorowanej Andrzej K.

Wobec ówczesnego wiceszefa Pracowni Hemodynamiki sąd odwoławczy uchylił wyrok pierwszej instancji. Oznacza to, że sąd nie zgodził się z wcześniejszym rozstrzygnięciem, które uznawało go za niewinnego.

Sąd wskazał, że - jego zdaniem - na lekarzu "ciążył obowiązek zapobiegania negatywnych skutków leczenia, a w następstwie błędnej oceny objawów podjął samodzielną decyzję o błędnym wyborze metody leczenia angioplastyki, podczas gdy metodą wskazaną była operacja kardiochirurgiczna".

Jednocześnie nie doszło do wydania wyroku skazującego, gdyż - mimo uchylenia poprzedniego wyroku - sąd umorzył sprawę, ponieważ wkrótce nastąpi przedawnienie karalności zarzucanego czynu.

Sprawa zmarłego ojca Zbigniewa Ziobry. Trzech lekarzy uniewinniono

W przypadku pozostałych trzech lekarzy sąd odwoławczy utrzymał wyrok pierwszej instancji. Oznacza to, że sąd nie znalazł podstaw, aby zmienić wcześniejsze uniewinnienie, a lekarze pozostają prawomocnie uniewinnieni.

- Wyrok jest prawomocny. Dalszemu zaskarżeniu w trybie zwyczajnych środków zaskarżenia nie podlega. Kasacjom oczywiście podlega - przekazał sędzia.

Uniewinnienia domagali się zarówno obrońcy medyków, jak i prokuratura, która w toku postępowania dowodowego zmieniła pierwotne zdanie i ostateczne oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy.

Pełnomocnik wdowy po zmarłym domagał się uchylenia wyroku uniewinniającego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przed sąd pierwszej instancji. Argumentował, że biegli wydający opinię na tamtym etapie byli nieobiektywni, a sąd nie zachował bezstronności.

Sprawa śmierci Jerzego Ziobry. Finał wieloletniej batalii sądowej

Sprawa lekarzy Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat. Jerzy Ziobro trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 22 czerwca 2006 r. z objawami wskazującymi zaawansowaną chorobę wieńcową. Mężczyzna przeszedł dwa zabiegi koronarografii oraz wszczepienia czterech stentów. Mimo to 1 lipca poczuł się gorzej, a dzień później zmarł.

Według rodziny zmarłego przyczyną śmierci były błędy popełnione przez lekarzy. Pierwsze śledztwo w tej sprawie było dwukrotnie umarzane, bowiem śledczy uznawali, że do błędów podczas leczenia nie doszło.

W związku z tym rodzina Jerzego Ziobry złożyła prywatny akt oskarżenia. W 2017 roku w pierwszej instancji sąd orzekł jednak, że lekarze są niewinni. Bliscy zmarłego złożyli od wyroku apelację.





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