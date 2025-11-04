Sprawa sędziego Iwańca. Jest nowa decyzja Sądu Najwyższego

Agata Sucharska

Sąd Najwyższy uchylił decyzję prezes mokotowskiego sądu o przerwie w czynnościach sędziego Jakuba Iwańca. W momencie zarządzenia tej przerwy Iwaniec był już bowiem objęty inną przerwą w czynnościach, zarządzoną przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Oznacza to, że sędzia podejrzewany o jazdę pod wpływem alkoholu będzie mógł wrócić do pracy.

Sąd Najwyższy zdecydował, że sędzia Jakub Iwaniec będzie mógł wrócić do pracy
Sąd Najwyższy zdecydował, że sędzia Jakub Iwaniec będzie mógł wrócić do pracyPawel Wodzynski x Marysia Zawada/REPORTEREast News

W skrócie

  • Sąd Najwyższy uchylił decyzję o przerwie w czynnościach sędziego Jakuba Iwańca.
  • Decyzja prezes mokotowskiego sądu została uznana za bezpodstawną, ponieważ sędzia był już objęty wcześniejszą przerwą zarządzoną przez ministra sprawiedliwości.
  • Sędzia Iwaniec, podejrzany o jazdę po alkoholu, będzie mógł wrócić do pracy.
Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zajmowała się we wtorek rozpoznaniem zarządzenia w sprawie natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych warszawskiego sędziego Jakuba Iwańca.

Sędzia Iwaniec miał prowadzić pod wpływem. Ustalenia prokuratury

Zarządzenie, które miało obowiązywać przez miesiąc, w połowie października wydała prezes mokotowskiego sądu rejonowego. O ewentualnym uchyleniu przerwy, bądź dalszym zawieszeniu sędziego, decyduje wtedy finalnie sąd.

We wtorek SN zdecydował o uchyleniu zarządzenia prezes sądu rejonowego o przerwie.

    Zarządzenie prezes sądu miało związek z podejrzeniem przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i kolizji 11 października br. w Rejowcu Fabrycznym.

    Według obrony to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem. W końcu października Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca w tej sprawie.

    Sąd Najżywszy zdecydował. Sędzia Iwaniec wraca do pracy

    Tymczasem jeszcze pod koniec września br. szef MS Waldemar Żurek zarządził inną przerwę w czynnościach służbowych Iwańca.

    Jak wówczas informowano, decyzja została wydana "w związku z licznymi przewinieniami służbowymi popełnionymi przez tego sędziego".

      Wprawdzie w drugiej połowie października Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie uchylił tamtą decyzję szefa MS dotyczącą zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Iwańca, jednak prezes mokotowskiego sądu wydała decyzję o przerwie wobec Iwańca jeszcze kilka dni wcześniej przed tamtym uchyleniem.

      - Dla nas było nie do przyjęcia, w sytuacji gdy sędzia jest już objęty przerwą w czynnościach, a tu tak było, bo minister zarządził przerwę (...), żeby w tym samym czasie inny organ, jakim jest prezes sądu, znowu przerwę zrobił - powiedział w uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Wiesław Kozielewicz. Obrońcy sędziego Iwańca powiedzieli dziennikarzom, że wtorkowa decyzja oznacza, że w środę sędzia Iwaniec wraca do pracy.

