Sprawa sędziego Igora Tulei. Izba SN wydała decyzję

We wtorek, 29 listopada Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie zgodziła się na przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego. Izba uchyliła decyzję o zawieszeniu Igora Tulei.

17 listopada Izba Odpowiedzialności Sądu Najwyższego po rozpatrywaniu zażalenia Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej zadecydowała, że orzeczenie w sprawie sędziego Igora Tuley zostanie odroczone do 29 listopada.

- Od chwili prawomocnego uchylenia immunitetu sędziemu Tulei nie zdarzyło się nic takiego, co miałoby prowadzić do braku zgody na jego zatrzymanie. Sędzia nie stawia się na wezwania prokuratury i - jak sam oświadcza - nie stawi się w przyszłości - mówił podczas podczas posiedzenia Sądu Najwyższego prokurator Franciszek Michera. Jak dodał, w obowiązku prokuratury jest postawienie zarzutów sędziemu po uchyleniu immunitetu.



Kim jest sędzia Tuleya?

Igor Tuleya to sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia zwrócił się do SUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zgodności ustaw dokonujących zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce z europejskimi standardami dotyczącymi niezawisłości sędziowskiej. We wrześniu 2019 roku rzecznik TSUE ocenił, że pytania prejudycjalne sądów w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce należy uznać za niedopuszczalne. W listopadzie 2020 roku Tuleya utracił immunitet sędziowski w związku z niedopełnieniem obowiązków służbowych i przekroczeniem uprawnień.

Powodem wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Prokuratura wielokrotnie wzywała sędziego Tuleyę do stawienia się w celu przesłuchania i postawienia mu zarzutów. Sędzia konsekwentnie odmawia stawienia się w prokuraturze. Podkreślał, że nie uznawał Izby Dyscyplinarnej jako sądu oraz ważności decyzji podjętych przez izbę.

W konsekwencji śledczy z Prokuratury Krajowej wystąpili do Izby Dyscyplinarnej o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. W kwietniu 2021 r. Izba Dyscyplinarna - w składzie jednego sędziego Adama Rocha - nieprawomocnie nie przychyliła się do wniosku prokuratury i nie zgodziła na zatrzymanie sędziego. Prokuratura zaskarżyła tamto rozstrzygnięcie. "Na prokuraturze ciąży obowiązek postawienia podejrzanemu zarzutów. Dotyczy to wszystkich podejrzanych, bez względu na to, czy sprawują godność sędziowską, czy nie" - uzasadniała PK.

W związku z likwidacją latem 2022 r. Izby Dyscyplinarnej SN sprawę tego zażalenia, wraz z innymi sprawami sędziowskimi, przejęła nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej.