Sprawa rosyjskiego szpiega w Polsce. Jest ruch prokuratury

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Januszowi N., który miał szpiegować na rzecz Rosji. Zdaniem prokuratury mężczyzna nawiązywał kontakty z polskimi oraz zagranicznymi politykami, w tym pracującymi w Parlamencie Europejskim oraz angażować ich do działań mających charakter propagandowy i dezinformacyjny. Za zrealizowane zadania oskarżony brał pieniądze. Grozi mu za to do 15 lat więzienia.