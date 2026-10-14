Sprawa podejrzanego o przygotowanie zamachu na Tuska. Nowa decyzja

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

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66-latek podejrzany o przygotowanie zamachu m.in. na premiera zostanie aresztowany - poinformowała PAP.

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Premier Donald Tusk w garniturze i niebieskim krawacie przy mównicy, w tle flagi Polski i UE.
Premier Donald TuskAnita WalczewskaEast News

66-letni Krzysztof N., który przygotowywał zamach m.in. na premiera, usłyszał we wtorek dziewięć zarzutów, w tym m.in. planowania siłowego obalenia władzy państwowej - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o areszt, biorąc pod uwagę rozwojowy charakter tego postępowania, a także kierując się nie tylko surową karą i obawą mataczenia, ale przede wszystkim groźbą popełnienia poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, zwłaszcza że taka groźba była wskazywana przez podejrzanego.

Jak dodał prok. Skiba, prokuratura dysponuje zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że wobec podejrzanego może być stosowany areszt w warunkach udzielania mu określonych leków.

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66-latek nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

- Stwierdził, że nie rozumie tych czynów, wskazał na dużą liczbę schorzeń nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosownych do wieku. Stwierdził, że być może będzie wyjaśniał w przyszłości, po konsultacji z adwokatem, który do tej chwili nie został ustanowiony - dodał.

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