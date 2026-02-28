Sprawa Patryka Jakiego przed komisją etyki. Nowy komunikat partii

Patryk Jaki trafi przed komisję etyki - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Europarlamentarzysta jest kolejnym członkiem ugrupowania, po Mateuszu Morawieckim, Ireneuszu Zysce i Mirosławie Stachowiak-Różeckiej, którego wypowiedzi będą analizowane przez partyjny sąd.

Mężczyzna w garniturze i szaliku przemawia do mikrofonu podczas wydarzenia plenerowego, w tle widoczne są osoby słuchające oraz banery z napisami.
Patryk Jaki trafi przed komisję etyki PiSMaciej KulczyńskiPAP

Sprawa Patryka Jakiego dotyczy wypowiedzi, w których europarlamentarzysta zaatakował politykę rządu Mateusza Morawieckiego. W trakcie spotkania "zmień moje zdanie" polityk został zapytany, jakie są gwarancje, że po powrocie PiS do władzy "nie będzie już zadłużania kraju i nie będzie uzależniania od UE".

Patryk Jaki tłumaczył wówczas, na przykładzie podejścia do programu SAFE, że działania partii są zupełnie inne niż w poprzednich latach.

    - My twardo, mimo całej tej propagandy, tym razem twardo zachowujemy się jak trzeba i żadne sondaże, żaden szantaż finansowy, nic na nas nie wpłynie i koniec. Wyciągnęliśmy wnioski. Oczywiście jest kilku posłów, którzy zachowują się inaczej i warto obserwować, którzy się nie uczą i nie potrafią wyciągać wniosków - stwierdził.

    Na te słowa zareagował Mateusz Morawiecki, który odebrał je jako bezpośredni atak. Patryku, skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?" - napisał w mediach społecznościowych.

    Patryk Jaki przed komisją etyki PiS

    Wymiana zdań pomiędzy Patrykiem Jakim i Mateuszem Morawieckim spotkała się z reakcją władz partii. W piątek rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek informował, że wypowiedzi byłego premiera, a także posłów Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej będą analizowane przez partyjną komisję etyki.

    Kilkanaście godzin później Bochenek przekazał w mediach społecznościowych, że partyjny organ przeanalizuje także stanowisko wygłaszane przez Patryka Jakiego.

    "Po analizie zebranych materiałów pan prezes Jarosław Kaczyński zdecydował o skierowaniu sprawy także pana Patryka Jakiego do partyjnej komisji etyki" - napisał.

