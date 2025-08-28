W skrócie Były minister zdrowia Adam Niedzielski został pobity, co wzbudziło medialne i polityczne emocje.

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński wyjaśnił decyzje dotyczące ochrony byłego ministra i odpiera zarzuty o jej odebranie.

Kierwiński podkreślił, że próby wykorzystywania zajścia do działań politycznych są niestosowne.

W środę po południu były minister zdrowia Adam Niedzielski został pobity. Początkowo o tożsamości poszkodowanego informowało RMF24, później natomiast informację tę potwierdziła policja.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej głos w sprawie napaści na byłego szefa resortu zdrowia zabrał minister spraw wewnętrznych i administracjiMarcin Kierwiński, który nawiązał do wpisu samego Niedzielskiego.

Stwierdził on, że zdarzenie jest m.in. skutkiem "odebrania mu ochrony przez Marcina Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się w względem mnie w przestrzeni publicznej".

Pobicie Adama Niedzielskiego. Szef MSWiA odpiera zarzuty i wyjaśnia

Szef MSWiA zaznaczył, że Adam Niedzielski przestał być ministrem zdrowia początkiem sierpnia 2023 roku. Wraz z zakończeniem pełnienia przez niego funkcji publicznej, wygasła także jego ochrona.

Marcin Kierwiński wskazał, że ochrona SOP przysługiwała Niedzielskiemu do końca grudnia 2023 roku, a więc dłużej, niż to zazwyczaj jest ustalone. Jak wyjaśnił, w przypadku ministrów ochrona wygasa do 30 dni od odejścia z urzędu, natomiast w przypadku premiera jest to 90 dni.

- Służba Ochrony Państwa nie chroni wszystkich byłych ministrów, ani wszystkich byłych premierów. Przeprowadzane są analizy. Już w październiku 2023 roku szef SOP wnioskował o zdjęcie tej ochrony (dla Adama Niedzielskiego - red.) - podkreślił.

Szef MSWiA zaznaczył, że od 8 sierpnia 2023 roku do końca grudnia, "minister korzystał z tej ochrony kilkanaście razy". - Odwoływał oficerów ochrony bądź w ogóle ich nie powiadamiał. Pięć miesięcy, kilkanaście razy ta ochrona była z panem ministrem - dodał.

Kierwiński o "próbie robienia polityki" ze sprawy pobicia. "To nie przystoi"

- Pan Niedzielski miał także zainstalowane środki technicznej, jeśli chodzi o ochronę swojego mieszkania. Sam wystąpił o ich zdjęcie 9 sierpnia 2023 roku, dzień po tym, jak przestał być ministrem zdrowia. To są fakty podstawowe - dodał Marcin Kierwiński.

Co więcej, minister spraw wewnętrznych i administracji nadmienił, że Niedzielski, po złożeniu funkcji, nie wystąpił o ochronę do Komendy Stołecznej Policji, będącej właściwą dla niego ze względu na miejsce zamieszkania.

- Żaden taki wniosek nie wpłynął. Sprawdzałem to, ale sprawdzę jeszcze dokładniej, od czasu, kiedy pan minister skończył urzędować jako minister zdrowia, nie były zgłaszane przez niego żadne groźby - dodał Kierwiński.

Jednocześnie szef MSWiA podkreślił, że "bardzo współczuje Adamowi Niedzielskiemu". - Natomiast próba nieudolnego robienia polityki na tej sprawie - moim zdaniem - nie przystoi - zaznaczył.

