Sprawa ochrony Adama Niedzielskiego. Marcin Kierwiński odpiera zarzuty
- Służba Ochrony Państwa nie chroni wszystkich byłych ministrów (...). W październiku 2023 roku szef SOP wnioskował o jej zdjęcie - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do sprawy pobicia Adama Niedzielskiego. Były minister zdrowia ocenił, że to "skutek odebrania mu ochrony przez Kierwińskiego". - Próba nieudolnego robienia polityki na tej sprawie nie przystoi - dodał szef MSWiA.
W skrócie
- Były minister zdrowia Adam Niedzielski został pobity, co wzbudziło medialne i polityczne emocje.
- Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński wyjaśnił decyzje dotyczące ochrony byłego ministra i odpiera zarzuty o jej odebranie.
- Kierwiński podkreślił, że próby wykorzystywania zajścia do działań politycznych są niestosowne.
W środę po południu były minister zdrowia Adam Niedzielski został pobity. Początkowo o tożsamości poszkodowanego informowało RMF24, później natomiast informację tę potwierdziła policja.
Podczas czwartkowej konferencji prasowej głos w sprawie napaści na byłego szefa resortu zdrowia zabrał minister spraw wewnętrznych i administracjiMarcin Kierwiński, który nawiązał do wpisu samego Niedzielskiego.
Stwierdził on, że zdarzenie jest m.in. skutkiem "odebrania mu ochrony przez Marcina Kierwińskiego mimo licznych gróźb pojawiających się w względem mnie w przestrzeni publicznej".
Pobicie Adama Niedzielskiego. Szef MSWiA odpiera zarzuty i wyjaśnia
Szef MSWiA zaznaczył, że Adam Niedzielski przestał być ministrem zdrowia początkiem sierpnia 2023 roku. Wraz z zakończeniem pełnienia przez niego funkcji publicznej, wygasła także jego ochrona.
Marcin Kierwiński wskazał, że ochrona SOP przysługiwała Niedzielskiemu do końca grudnia 2023 roku, a więc dłużej, niż to zazwyczaj jest ustalone. Jak wyjaśnił, w przypadku ministrów ochrona wygasa do 30 dni od odejścia z urzędu, natomiast w przypadku premiera jest to 90 dni.
- Służba Ochrony Państwa nie chroni wszystkich byłych ministrów, ani wszystkich byłych premierów. Przeprowadzane są analizy. Już w październiku 2023 roku szef SOP wnioskował o zdjęcie tej ochrony (dla Adama Niedzielskiego - red.) - podkreślił.
Szef MSWiA zaznaczył, że od 8 sierpnia 2023 roku do końca grudnia, "minister korzystał z tej ochrony kilkanaście razy". - Odwoływał oficerów ochrony bądź w ogóle ich nie powiadamiał. Pięć miesięcy, kilkanaście razy ta ochrona była z panem ministrem - dodał.
Kierwiński o "próbie robienia polityki" ze sprawy pobicia. "To nie przystoi"
- Pan Niedzielski miał także zainstalowane środki technicznej, jeśli chodzi o ochronę swojego mieszkania. Sam wystąpił o ich zdjęcie 9 sierpnia 2023 roku, dzień po tym, jak przestał być ministrem zdrowia. To są fakty podstawowe - dodał Marcin Kierwiński.
Co więcej, minister spraw wewnętrznych i administracji nadmienił, że Niedzielski, po złożeniu funkcji, nie wystąpił o ochronę do Komendy Stołecznej Policji, będącej właściwą dla niego ze względu na miejsce zamieszkania.
- Żaden taki wniosek nie wpłynął. Sprawdzałem to, ale sprawdzę jeszcze dokładniej, od czasu, kiedy pan minister skończył urzędować jako minister zdrowia, nie były zgłaszane przez niego żadne groźby - dodał Kierwiński.
Jednocześnie szef MSWiA podkreślił, że "bardzo współczuje Adamowi Niedzielskiemu". - Natomiast próba nieudolnego robienia polityki na tej sprawie - moim zdaniem - nie przystoi - zaznaczył.